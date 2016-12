Podul rutier din Medgidia, în reabilitare

LUCRĂRI Mii de locuri de parcare noi, staţii de autobuz moderne şi un pod rutier peste Canalul Dunăre - Marea Neagră reabilitat şi modernizat. De asta vor avea parte în acest an locuitorii municipiului Medgidia, ca urmare a demarării lucrărilor la un proiect integrat, care mai cuprinde reabilitarea străzii Vâlcelelor şi refacerea podului rutier de peste Canalul Dunăre - Marea Neagră. De departe, cel mai important punct al acestui proiect îl reprezintă refacerea podului, care, după multe cârpeli şi o perioadă lungă de aşteptare, va intra în reparaţii în această primăvară. Primarul Marian Iordache a declarat că, în paralel, se va lucra şi la modernizarea străzii Vâlcelelor pe o lungime de 1.125 de metri, unde vor fi executate lucrări de refacere a trotuarelor şi turnare a unui nou covor asfaltic. În plus, a afirmat edilul, tot în cadrul acestui proiect integrat vor fi amenajate 25 de parcări în zona Nord, adiacente străzilor Independenţei, Mihai Viteazu, Industriei, Vâlcelelor, Dezrobirii, precum şi 11 parcări în zona Vest, adiacente străzilor Podgoriilor, Vânătorilor şi Lupeni. „Cele 36 de spaţii cuprind mii de locuri de parcare. Este un proiect important, pentru că în Medgidia există o mare criză a spaţiilor de parcare”, a afirmat primarul. El a adăugat că lucrările la aceste parcări au început de ieri, fiind amenajat un spaţiu de acest gen în preajma Sălii Sporturilor. Tot în primăvara acestui an vor fi amenajate şi 27 rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi, dar şi 49 de staţii pentru transportul în comun. „În Medgidia există doar şase staţii de autobuz, dar şi acestea sunt inestetice. Noile staţii de aşteptare pentru transportul în comun vor fi din sticlă şi dotate cu băncuţe de aşteptare”, a afirmat primarul. El a mai spus că acest proiect integrat se derulează cu fonduri europene nerambursabile şi are o valoare totală de peste 14 milioane de lei.

PARCURI În altă ordine de idei, datorită temperaturilor ridicate, administraţia din Medgidia a reluat, ieri, şi lucrările de reabilitare a parcurilor. Până acum au fost plantaţi arbuşti, copaci şi flori şi au fost refăcute parţial aleile. În total, au fost plantaţi 610 arbori ornamentali, 150 magnolii şi 4.300 de trandafiri din 23 de soiuri diferite. Odată cu reluarea activităţii, urmează să mai fie plantate 580 de magnolii şi flori anuale şi bianuale. „Reabilitarea parcurilor constă în refacerea spaţiilor verzi din zona de Nord şi Vest”, a spus primarul.