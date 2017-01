Podurile de la Agigea, Cernavodă şi Giurgeni, reabilitate

Compania Naţională de Administrare a Drumurilor Naţionale din România (CNADNR) a semnat cu firma Bilfinger Berger Baugesellschaft două contracte cu finanţare externă, atribuite prin licitaţie deschisă. Contractele sunt în valoare de 8.885.052,18 euro, fără TVA şi au ca obiect reabilitarea celor două poduri din judeţele Ialomiţa şi Constanţa. Primul contract vizează „Reabilitare Pod peste Dunăre de la Giurgeni –DN 2A”, kilometri 114-134. Podul are o lungime de 1.463 metri şi o lăţime de 17,34 metri. BERD participă cu 57%, restul banilor fiind asiguraţi de la Guvernul României. Cel de-al doilea contract, în valoare de 3.806.940,32 euro, fără TVA, vizează „Reabilitarea Podului de la Agigea – DN 39”, km 8+988. Podul are o lungime de 266 metri şi o lăţime de 20,90 metri. Potrivit contractului, 57,2% din valoarea obiectivului provine la BERD, iar restul de la Guvern. Termenele de execuţie a contractelor sunt de 24 de luni fiecare şi au ca obiective reabilitări, lucrări de consolidare, lucrări de reparaţii, înlocuire sistem rutier, parapete şi instalaţii electrice precum şi consolidare maluri. De asemenea, şi podul de la Cernavodă va fi reabilitat de compania SC Arcada Company SA, care a câştigat licitaţia în faţa altor două firme. Valoarea contractului semnat în data la 22 septembrie este de 9.488.877, 21 euro fără TVA. Scopul acestui contract îl reprezintă reabilitarea şi consolidarea podului pe o lungime de 566 de metri, a viaductelor de peste canalul navigabil Cernavodă şi a drumului naţional 22C. În plus, este vizată şi consolidarea riglelor, înlocuirea tablierelor din beton şi amplasarea unor sisteme rutiere.