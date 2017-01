Podurile stau să cadă!

Dezastrele provocate de inundaţiile catastrofale au readus în atenţia autorităţilor româneşti problema distrugerii infrastructurii. În vreme ce prăbuşirea caselor şi întreruperea energiei electrice, la prima ploaie mai serioasă, au devenit obişnuinţă, putînd fi rezolvate prin implicarea autorităţilor, alta este situaţia cînd vine vorba despre drumuri sau poduri. Din controalele efectuate de reprezentanţii Companiei CFR Infrastructură rezultă cel puţin o concluzie îngrijorătoare: infrastructura de poduri feroviare din România are durata de funcţionare depăşită. În această situaţie, cele mai multe poduri trebuie incluse în programe de reparaţii capitale, în vederea aducerii acestora la starea de satisfacere a cerinţelor de rezistenţă, stabilitate şi siguranţă în exploatare. Pe reţeaua naţională de cale ferată sînt, în prezent, circa 18.177 poduri şi podeţe, unele dintre acestea fiind în exploatare încă dinainte de anul 1900. Dacă 2.960 de poduri şi podeţe au durata de utilizare expirată, pentru alte 10.952, adică peste 60% din totalul căilor feroviare, nu au fost realizate reparaţii pentru aducerea lor la parametrii reali. Dintre acestea din urmă, 1.617 poduri necesită reparaţii urgente, în vreme ce 158 trebuie refăcute integral. \"În fiecare an sînt programate expertize la podurile de cale ferată cu probleme, însă lipsa realizărilor faţă de programul stabilit este cauzată de insuficienţa fondurilor alocate. De exemplu, în anul 2006, au fost expertizate 12% din podurile propuse. Defectele depistate se programează pentru remediere în funcţie de urgenţe, iar pînă la remediere sînt ţinute sub observaţie de personalul de specialitate\", susţin reprezentanţii CFR Infrastructură.

Pentru anul în curs, compania a alocat circa 20 de milioane de lei pentru lucrările de reparaţii la 14 poduri şi 13 tuneluri, însă au fost începute lucrările pentru nunumai trei poduri şi cinci tuneluri. O soluţie ar consta în demararea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractelor de execuţie de lucrări de reparaţii. Specialiştii feroviari apreciază că fondurile ar urma să fie asigurate de stat prin programul de investiţii în infrastructură feroviară. Pe lîngă fondurile de 1,6 milioane de lei pentru reparaţia a alte două poduri, susţinute de la bugetul de stat şi din credite BIRD, conducerea CFR Infrastructură a început procedurile de achiziţie pentru alte 11 poduri feroviare afectate ca urmare a calamitaţilor din 2005. Fondurile vor fi alocate printr-un credit de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.