Poeta americană Maya Angelou a murit la vârsta de 86 de ani

Poeta şi activista americană pentru drepturi civile Maya Angelou a murit la vârsta de 86 de ani, a anunţat presa din Statele Unite. Poeta a murit în reşedinţa ei din Winston-Salem din Carolina de Nord, la câteva zile după ce îşi anulase prezenţa la gala Beacon Awards din Houston, unde urma să primească un premiu pentru întreaga activitate. Poetă, scriitoare, actriţă şi autoare de piese de teatru, Maya Angelou a fost, de asemenea, o figură de prim rang în lupta pentru dobândirea de drepturi civile pentru persoanele de culoare din Statele Unite şi o prietenă apropiată a activistului Martin Luther King. Înainte de a împlini vârsta de 20 de ani, Maya Angelou a lucrat ca bucătărească, dansatoare şi cântăreaţă în California, unde a şi născut un fiu, Guy. Cu puţin timp înainte să împlinească 30 de ani s-a mutat la New York, în cartierul Harlem. Maya Angelou a influenţat numeroase personalităţi americane de culoare, inclusiv pe jurnalista Oprah Winfrey, care îi mulţumea adeseori în discursurile sale. A fost recompensată cu National Medal of Arts în 2000, cu Lincoln Medal în 2008 şi cu Presidential Medal of Freedom în 2011. Volumele ei de poezie au fost incluse în programa şcolară a liceelor americane. În 2013, Maya Angelou a primit un premiu special la gala National Book Awards pentru servicii deosebite aduse literaturii.