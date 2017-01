Poeta Nina Cassian a decedat

Poeta Nina Cassian, în vârstă de 89 de ani, a decedat în urma unui stop cardiac, ieri, la New York, au declarat surse apropiate familiei acesteia. Ea a murit "liniştită", în reşedinţa ei, potrivit surselor citate. Serviciul memorial va avea loc luni, 21 aprilie, la ora 15.00 (ora locală, n.r.), la Riverside Memorial Chapel din New York. Nina Cassian, născută Renée Annie Cassian, s-a născut pe 27 noiembrie 1924, la Galaţi, şi trăia de mai mulţi la New York (SUA). Nina Cassian a fost o cunoscută poetă, eseistă şi traducătoare.