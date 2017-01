Poeta Nina Cassian revine în România

Poeta Nina Cassian, care, în 1985, a fost determinată de regimul comunist să se stabilească în Statele Unite ale Americii, revine, astăzi, în România, pentru a lansa două cărţi, în colecţia editorială „Cărţile Tango\". Cele două cărţi ce urmează a fi lansate sînt „Confidenţe fictive\" - proză şi „Spectacol în aer liber\" - o antologie de poezie. Lansarea va avea loc luni seară, de la ora 19.00, în Sala Rondă a Hotelului Intercontinental. Cele două volume, unul de proză, iar celălalt de poezii, au ca subiect principal dragostea.

Nina Cassian va ajunge la Bucureşti astăzi şi va rămîne în ţară pînă pe 14 noiembrie. Ea va fi acompaniată de soţul său şi va locui la Hotelul Intercontinental.

Nina Cassian, născută Renée Annie Cassian (27 noiembrie 1924, Galaţi), este o poetă, eseistă şi traducătoare româncă. S-a născut într-o familie de origine evreiască (tatăl Ninei, I. Cassian-Mătăsaru, era un traducător cunoscut). Scriitoarea s-a mutat cu familia la Braşov, unde a intrat la Liceul „Principesa Elena” şi la Bucureşti, urmînd şi cursurile Institutului Pompilian. A frecventat cercuri intelectuale de stînga şi la vîrsta de 16 ani, a intrat în organizaţia Tineretului Comunist, aflată atunci în ilegalitate. În paralel, primele ei încercări literare au fost generos încurajate de Tudor Arghezi şi Ion Barbu, ultimul fiind chiar îndrăgostit de tînăra poetă.

Cassian a debutat editorial în 1947, cu volumul de versuri suprarealiste „La scara 1/1\". În urma unui atac ideologic lansat în ziarul „Scînteia” la adresa sa, a început să scrie, treptat, şi poezie proletcultistă. „După un ocol de aproximativ opt ani\", cum singură avea să mărturisească, plin de avînturi naive şi compromisuri, începînd din 1956, se întoarce la poezia autentică. Începe să scrie în paralel şi literatură pentru copii, atrasă de posibilităţile estetice ale evadării în fantezie şi candoare, precum şi două volume de „proză subiectivă\", la persoana întîi. Publică peste 50 de cărţi de poezie, eseuri şi proză şi inventează o nouă limbă poetică, „limba spargă\". În 1969, Cassian primeşte Premiul Uniunii Scriitorilor din România. În 1985, Nina Cassian este invitată în Statele Unite ca „visiting professor\", în cadrul unei burse Soros, pentru a susţine un curs la New York University. După numai o lună, ea află de arestarea şi uciderea în închisoare a lui Gheorghe Ursu, unul din prietenii apropiaţi. Scriitoarea ia hotărîrea de a nu reveni în ţară. Imediat, apartamentul său din România este confiscat, iar cărţile îi sînt interzise şi retrase din biblioteci, pînă la căderea regimului Ceauşescu. În Anglia îi apare volumul de versuri „Call Yourself Alive\" şi în Statele Unite, „Life Sentence\", traduceri reuşite ale volumelor din ţară, precum şi volumele inedite „Take My Word for It!\", „Blue Apple\" şi „Lady of Miracles\", care se bucură de succes. Susţine recitaluri de poezie şi publică în reviste americane.

În prezent, poeta Nina Cassian trăieşte la New York. În anul 1994, i s-a decernat premiul Leul literar de către New York Library. În 2005, Cassian a lansat, la Institutul Cultural Român din New York, al treilea volum memorialistic, „Memoria ca zestre. Cartea a III-a\". Poemele sale au apărut în revistele americane „The New Yorker”, „Atlantic Monthly”, „New England Review” şi „American Poetry Review”.