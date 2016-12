Poetul Grigore Vieru, comemorat la New York

Plecat prematur dintre noi, acum doi ani, în urma unui accident de circulaţie ce poartă încă amprentele unor neclarităţi - cel puţin pentru cei care l-au iubit şi l-au avut aproape de suflet – poetul Grigore Vieru a fost comemorat, la sfârşitul săptămânii trecute, la Biserica Sf. Maria din Queens, New York (Pr. Paroh Adrian Fetea). Cunoscut nouă, tuturor românilor, de pe ambele maluri ale Prutului, dar şi din diaspora, datorită poeziei sale cu dor de ţară, de părinţi, de limba şi de vatra strămoşilor, dar mai ales datorită patriotismului său, poetul Grigore Vieru ne-a lăsat moştenire cuvântul sacru al Limbii Române. Întrebat de unde vine, poetul obişnuia să răspundă: “eu vin din Lacrimă”. Alteori spunea: ”eu vin din Limba Română”. Îi îndemna pe toţi compatrioţii săi să nu uite Limba Română... “Pe ramul verde tace / O pasăre măiastră, / Cu drag şi cu mirare / Ascultă limba noastră. // De-ar spune şi cuvinte / Când cântă la fereastră, / Ea le-ar lua, ştiu bine, / Din, sfânta, limba noastră”. A avut trei cărţi de căpătâi, aşa după cum mărturisea chiar el, în timpul vieţii: “Mai stau şi azi aplecat deasupra Dicţionarului Limbii Române. Dicţionar care, după Biblie şi după Eminescu, este pentru mine cea mai importantă carte de literatură”.

Parastasul de comemorare a poetului a fost organizat de către Fundaţia Grigore Vieru din New York (Preşedinte Florin Cârlan), prilej cu care a fost pomenit şi părintele Casian Fetea, fost paroh al Bisericii Sf. Maria, bun şi apropiat prieten al poetului. Au participat, pe lângă enoriaşii bisericii, mai mulţi membri ai Fundaţiei, prieteni şi admiratori ai poetului trecut la cele veşnice. La terminarea parastasului, Florin Cârlan a vorbit despre importanţa păstrării memoriei lui Grigore Vieru, precum şi a legăturii de suflet dintre români, dând ca exemplu pritenia dintre poet şi prot. Casian Fetea. “O coincidenţă divină - spunea acesta - a făcut ca doua figuri reprezentative ale poporului român, una din Basarabia ocupată şi cealaltă din America pribegiei noastre, să plece pe drumul fără de întoarcere în aceeaşi perioadă, de iarnă, din an. Este vorba, desigur, de sufletul nepereche de dincolo de Prut, Grigore Vieru şi sufletul de dincolo de Atlantic, părintele Casian Fetea. Amândoi au fost flacara şi misiunea de unitate spirituală românească. S-a decis să fie comemoraţi împreună, aşa cum era şi firesc. Ar fi fost Basarabia aşa cum este astăzi fără Grigore Vieru? Am certitudinea că nu! Ar fi existat biserica Sf. Maria la New York, aşa cum este ea astăzi semeaţă şi impunătoare, fără părintele truditor? Mă tem că nu! Îmi amintesc de prima vizită a lui Grigore Vieru la New York, datorată acţiunii preotului plecat prematur dintre noi Casian Fetea, când i-am întâlnit pe cei doi în cadrul Consulatului General al României. Le stătea atât de bine împreună! Se cunoştea de departe cât de distincte, cât de diferite de noi erau cele două personalităţi. Aveam senzaţia că pe umerii acestor doi se afla întreaga noastră fiinţă naţională, care nu poate fi clintită de nimeni şi nimic. De-a lungul anilor m-am aflat în postura de mesager între Chişinau şi New York. Aduceam rodul muncii lui Grigore Vieru la biserica Sf. Maria, părintelui Fetea şi bineînţeles, drumul invers”.

S-a făcut, de asemenea, un apel la sprijinul moral al comunităţii, de a-l ajuta pe scriitorul Paul Goma printr-o scrisoare deschisă adresată Guvernului de la Chişinău, prin care să i se permită acestuia reîntoarcerea în pământul natal al Basarabiei şi reacordarea cetăţeniei moldovene. Ţin să reamintesc cititorilor că lui Paul Goma i-a fost ridicată cetăţenia României în 1977, iar în 1981, el a refuzat cetăţenia franceză, având şi în prezent statutul de ”refugiat politic stabilit în Franţa”.

Reportaj realizat de Nicholas Buda, New York