Poetul Traian T. Coşovei va fi înmormântat mâine

Anul 2014 a debutat cu doliu în literatură, prin trecerea în eternitate a poetului Traian T. Coşovei, în după-amiaza primei zile a Anului Nou. Omul de cultură cu origini dobrogene - tatăl său, Traian Coşovei, era originar din localitatea tulceană Somova - avea 59 de ani, iar inima sa a încetat să mai bată din cauza unor afecţiuni medicale. Decesul a avut loc la ora 09.30, la Spitalul de Nefrologie „Carol Davila” din Capitală. Potrivit preşedintelui secţiei de poezie a Uniunii Scriitorilor din România (USR), filiala Bucureşti, Dan Mircea Cipariu, poetul va fi înmormântat mâine, la cimitirul Bellu din Bucureşti, în jurul orei 13.00.

„S-A URCAT ÎNTR-UNUL DIN AEROSTATELE LUI ŞI A PLECAT SĂ HOINĂREASCĂ PRINTRE STELE! „Traian T. Coşovei, prietenul meu şi omul care a avut deplină încredere în mine şi m-a sprijinit în cariera literară, a murit. S-a urcat într-unul din aerostatele lui (n.r. „Aerostate plângând” este numele volumului apărut în 2010 la editura „Tracus Arte”) şi a plecat să hoinărească printre stele! În „Bătrâneţile unui băiat cuminte”, Traian spunea că a fost un copil rău. Pentru mine, a fost un om bun şi înţelegător, ca un frate mai mare! Într-o zi, l-am întrebat dacă am valoare, dacă trebuie să continuu a scrie sau ar fi mai înţelept să renunţ. M-a privit zâmbind larg, mi-a pus o mână pe umăr şi mi-a spus: „Bună întrebare, Edi! Dacă eu n-aş crede în talentul tău, n-aş fi scris un cuvânt despre tine, fii sigur. Dar e bine că mă întrebi asta, pentru că... din marile întrebări, din marile frământări se nasc geniile, prietene!”. Prea multe cuvinte nu-şi au rostul acum, doar mă gândesc la momentele frumoase pe care le-am trăit împreună. Dumnezeu să-l odihnească!”, a spus poetul constănţean Eduard Zalle.

A COPILĂRIT ÎN DOBROGEA Zalle l-a cunoscut pe Traian T. Coşovei în 2009, când i-a semnat prefaţa primului său volum de versuri: „Poezii din vremurile vechi (1977-1990)”. Tot Traian T. Coşovei a mai scris prefaţa altor trei cărţi de poezii ale lui Eduard Zalle: „Cântec lui Merlin”, „Doamna brună” şi „Sonetele iubirii”. „Traian T. Coşovei a copilărit la Constanţa, aici a şi urmat clasele a VI-a şi a IX-a, un lucru mai puţin ştiut”, a mai spus Eduard Zalle.

GENERAŢIA OPTZECISTĂ Reprezentant al generaţiei literare optzeciste, poetul Traian T. Coşovei s-a născut pe 28 noiembrie 1954, la Bucureşti. În 1978 a absolvit Facultatea de Filologie (secţia română-engleză), cu o lucrare despre Beat Generation, poezie americană contemporană. În acelaşi an, a debutat în revista România Literară, iar un an mai târziu, în 1979, a debutat editorial, la Cartea Românească, cu „Ninsoarea electrică”. Volumul a primit în acelaşi an Premiul pentru Debut al USR.

PREMII De-a lungul anilor, Traian T. Coşovei a obţinut o mulţime de premii importante, fiind distins, printre altele, cu Ordinul „Meritul Cultural” în gradul de Ofiţer, în 2004, premiul Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti, pentru „Greva căpşunelor”, premiul pentru jurnalism literar al revistei Tomis, în 2000, şi premiul Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti, pentru volumul de critică literară „Poeţii marilor oraşe”, în 2008.