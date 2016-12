Pogea susţine că face „eforturi” pentru rambursarea rapidă a TVA

Ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, a declarat că va face „eforturi” pentru ca rambursările de TVA să fie efectuate rapid către toate firmele, explicînd că întîrzierile sînt determinate de verificarea amănunţită a tuturor dosarelor. „Soldul restanţelor la plată în luna mai este de aproximativ 1,85 miliarde lei dar, din aceştia, peste 200 de milioane sînt în analiză, pentru că se mai întîmplă să fie şi rambursări de TVA din cauza unor situaţii absolut dubioase, iar de multe ori întîrziem această plată pentru că dorim să verificăm toate dosarele pe care aceste firme le au”, a spus Pogea într-o conferinţă de presă susţinută la Guvern. Ministrul Finanţelor a mai arătat că, în primele cinci luni ale anului, bugetul de stat a rambursat TVA aproape la acelaşi nivel ca în 2008, „cînd a fost un boom economic”, respectiv a plătit în jur de 4,18 miliarde de lei, faţă de 4,2 miliarde lei anul trecut. „Mai puţin de 1% a fost diferenţa, deşi încasările au fost mult mai mici”, a spus Pogea. Valoarea rambursărilor întîrziate de TVA către contribuabili a crescut cu 10,2% în mai, la 1,937 miliarde lei, de la 1,757 miliarde lei în luna anterioară, în timp ce restanţele de peste un an şi-au mărit ponderea în totalul sumelor neachitate la 6%, potrivit datelor ANAF. Valoarea întîrzierilor de peste un an era, la finele lunii mai, de 116 milioane lei, în creştere cu 47% faţă de nivelul de 79 milioane lei în aprilie. Potrivit instituţiei, deconturile plătite în termenul legal de 45 de zile şi-au diminuat semnificativ ponderea din valoarea totală de rambursat, la 35,5%, de la 45,4% în luna anterioară. Valoarea totală de rambursat în mai se ridică la 4,263 miliarde de lei, în scădere cu 10% faţă de 4,735 miliarde de lei în aprilie. Pogea a afirmat în martie că Guvernul are în vedere plata rambursărilor întîrziate de TVA către contribuabili pînă la finele primului semestru.