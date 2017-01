Pokemon Go a ajuns oficial și în Europa, via Germania

Disponibil în SUA, Australia și Noua Zeelandă de săptămâna trecută, jocul Pokemon Go a ajuns oficial și în Europa, începând de miercuri putând fi descărcat în Germania, iar în zilele următoare și în alte țări europene, informează AFP.

Acest decalaj nu i-a împiedicat însă pe europeni să facă parte din cei care până acum au descărcat de peste șapte milioane de ori acest joc lansat săptămâna trecută de Nintendo. Pasionații europeni de jocuri puteau să descarce direct aplicația pretinzând că sunt domiciliați în una din primele trei țări unde a fost lansat jocul.

Pokemon Go este un joc gratuit, care implică găsirea și capturarea de personaje virtuale Pokemon în diferite locuri din viața reală. Practic utilizatorii se mută din jocul digital în lumea fizică, prin intermediul camerei smartphone-ului lor, făcându-i să descopere locații în viața reală unde pot găsi, face schimb și lupta cu pokemoni.

Pokemon Go a generat deja venituri de mai multe milioane de dolari. Jocul în sine este gratuit însă utilizatorul este stimulat să bage mâna în buzunar dacă vrea să adauge anumite funcții suplimentare, de exemplu pentru a cumpăra alimente pentru hrana monștrilor capturați.

Aplicația, dezvoltată de Niantic Inc, start-up intern al Google-Alphabet, împreună cu Nintendo Co Ltd și Pokémon Company International, a fost lansată în Statele Unite, Noua Zeelandă și Australia la 7 iulie. În mai puțin de o săptămână, a devenit una dintre aplicațiile cele mai descărcate de pe Android Magazin Play. Pokémon GO are mai multe facilități decât Tinder, iar utilizatorii petrec mai mult timp pe acest joc decât pe WhatsApp, Instagram, Snapchat sau Facebook Messenger, potrivit unui studiu SimilarWeb.