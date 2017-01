Pokemon Go a întrerupt o şedinţă a Departamentului de Stat din SUA

E clar că Pokemon Go are un cuvânt de spus în... evoluția omenirii la momentul actual, de vreme ce tot mai mulți se cațără prin copaci, umblă noaptea prin cimitire sau se lasă călcați de mașini de dragul acestei distracții virtuale. În consecință, nu e deloc de mirare că un reporter american se juca Pokemon Go chiar în timpul unei conferinţe de presă a Departamentului de Stat al SUA ce viza coaliţia anti-Stat Islamic. Asta n-ar fi nimic, numai că, din cauza celebrului joculeț, purtătorul de cuvânt al Departamentului american de Stat, John Kirby, a întrerupt... ședința și i-a atras furios atenția nesăbuitului jurnalist jucăuș, mai pasionat să vâneze pokemoni decât islamiști, relatează cnn.com. ”Joci chestia aia cu Pokemon, acum, nu?”, l-a spus întrebat John Kirby pe sărmanul reporter, oprindu-se din povestea sa cu eforturile susţinute ale coaliţiei anti-SI de a combate terorismul şi atacurile sângeroase ale reţelei teroriste. Reporterul, care n-a fost identificat până în acest moment, ar fi răspuns nevinovat: ”Doar vreau să nu pierd pokemonii din ochi”. Kirby şi-a reluat apoi discursul despre coaliţia antiteroristă, precizând că ”lupta antiterorism nu va fi uşoară, dar Departamentul de Stat american are o strategie şi este decis cum trebuie să lupte împotriva organizaţiilor teroriste”. După ce a făcut aceste precizări, purtătorul de cuvânt i s-a adresat din nou reporterului, întrebându-l: ”Ai prins vreun pokemon între timp?”. Reporterul i-a răspuns lui John Kirby că nu a reuşit să vâneze niciun pokemon, pentru că semnalul pentru internet în clădire nu era foarte bun. Șocat probabil de răspunsul jurnalistului, purtătorul de cuvânt şi-a cerut scuze pentru întrebarea pe care i-a pus-o şi şi-a continuat discursul.