„Pokemon Go“ cu Zombies! În curând, pe mobil!

AMC a anunțat marți că va lansa un joc de realitate augmentată numit "The Walking Dead: Our World" pentru iPhone și iPad, care va avea ulterior și o versiune pentru dispozitivele Android, relatează The Wrap. Potrivit sursei citate, este vorba despre ceva de genul "Pokemon Go", aplicația care a declanșat un fenomen mondial încă foarte popular. În "Pokemon Go", jucătorii își folosesc telefoanele pentru a prinde pokemoni în locurile în care se află. "Our World" va fi similar, permițându-le jucătorilor să se lupte cu umblătorii zombi în timp ce se deplasează prin oraș. Jocul, creat împreună cu dezvoltatorul finlandez Next Games, va avea în scenariu câteva dintre personajele favorite ale fanilor din serial, printre care Daryl și Michonne. Cei doi au colaborat și la jocul "The Walking Dead: No Man's Land", un joc pentru mobil în care jucătorii colecționau personaje care puteau fi descărcate în anumite locații și care a fost descărcat de peste 16 milioane de ori. De asemenea, AMC a dat publicității și un trailer alături de anunțul lansării jocului, în care pot fi văzuți oameni obișnuiți luptându-se cu zombii. Până în prezent, nu s-a precizat o dată a lansării jocului. Noul sezon al "The Walking Dead" va începe la 22 octombrie pe 22 octombrie.