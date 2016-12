Pokemon Go, interzis în Iran, din rațiuni de securitate

Autoritățile din Iran au interzis aplicația Pokemon Go, din cauza unor rațiuni legate de securitate, fără a preciza însă care ar fi acestea, Iranul alăturându-se astfel altor țări care își exprimă îngrijorarea față de siguranța celor care joacă Pokemon Go, relatează BBC. Decizia a fost luată de Consiliul Superior al Zonelor Virtuale, instituția oficială din Iran care supraveghează activitatea online. Astfel, Iranul devine prima țară care interzice Pokemon Go, joc care îi provoacă pe participanți să viziteze locuri din lumea reală pentru a prinde... monștri animați. În ciuda restricțiilor legate de utilizarea internetului, iranienii au vorbit pe rețelele de social media despre jocul Pokemon Go. Potrivit unor surse, autoritățile de la Teheran așteptau să vadă în ce măsură ar fi cooperat creatorii jocului cu aceștia, înainte de a lua decizia de a interzice jocul.

Autoritățile de la Teheran nu sunt singurele îngrijorate de... Pokemon Go. Autoritățile din Indonezia le-au interzis polițiștilor să joace jocul în timp ce se aflau în misiune, iar un jucător francez a fost arestat luna trecută după ce a ajuns tocmai într-o bază militară, încerând să prindă pokemoni. Un lider spiritual saudit a emis o fatwa, o interdicţie față de aplicația de realitate augmentată Pokemon Go, fatwa fiind emisă în trecut și pentru jocurile, abţibildurile, desenele animate şi suvenirurile Pokemon. Astfel, interdicţia emisă pentru franciza Pokemon de clericii islamici veche de 15 ani este din nou actuală. În religia musulmană, o fatwa este o opinie pe teme religioase privind legea islamică, emisă de un membru al clerului musulman, care are și atribuții de legiuitor. Potrivit deciziei liderului islamic, jocul conține imagini interzise și contravine interdicției islamice privind jocurile de noroc, însă influența unei fatwa poate rămâne doar una zonală, pe un anumit teritoriu și nu este neapărat aplicabilă întregii țări. Jocul este condamnat de Islam şi pentru că în grafica lui are simboluri interzise în religia musulmană: stele cu şase colţuri, asociate Iudaismului, cruci care vin din religia creştină, unghiuri şi triunghiuri folosite de diferite secte religioase şi organizaţii... deviante, cum sunt semnele francmasonice sau cele ale religiei Shinto.

Pe de altă parte, la începutul acestei săptămâni, autoritățile statului New York au declarat că vor interzice unui număr de aproximativ 3.000 de inculpați pentru infracțiuni sexuale să joace Pokemon Go în timpul eliberării lor condiționate. Interdicția vizează protejarea copiilor care joacă acest joc. Prin aplicaţia Pokemon, jucătorii pot merge pe jos, în realitate, în propriul cartier, pentru a vâna şi captura personaje de desene animate virtuale, care apar pe ecranele telefoanelor lor inteligente, prin scanare, cu ajutorul camerei foto. Jocul este asemănător unei căutări de comori. După ce utilizatorii descarcă aplicaţia, aceştia folosesc coordonatele geolocaţiei în care se află şi camera foto a telefonului pentru a captura monştrii virtuali care apar în locurile reale din împrejurimi.