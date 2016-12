Poker caritabil

Guy Laliberté, fondatorul companiei Cirque du Soleil, a încasat 5,3 milioane de dolari în favoarea unei organizaţii de caritate care militează pentru facilitarea accesului la sursele de apă potabilă, cu ocazia unui turneu de poker de binefacere, organizat la Las Vegas, miercuri, de ONG-ul One Drop. Fiecare jucător înscris a plătit câte un milion de dolari pentru a participa la acest turneu - cel mai mare din istoria acestui oraş al cazinourilor. ONG-ul One Drop a fost creat de fondatorul companiei Cirque du Soleil, canadianul Guy Laliberté, în urmă cu cinci ani, cu scopul ca apa potabilă să devină accesibilă pentru toţi oamenii de pe Terra. Suma de 5,3 milioane de dolari pe care el a încasat-o după partida de poker, destinată organizaţiei de caritate, a reprezentat doar 11,11% din drepturile de participare plătite de cei 48 de jucători înscrişi în turneu. Acesta s-a derulat între 1 iulie şi 3 iulie, la cazinoul Rio All-Suite din Las Vegas, în cadrul celei de-a 43-a ediţii a World Series of Poker (WSOP). Câştigătorul, Antonio Esfandiari, a câştigat suma de 18 milioane de dolari.

”Comunitatea pokerului profesionist este deschisă şi generoasă”, a spus Guy Laliberté, după ce a încasat această donaţie, invitându-i totodată pe jucători să continue să se implice şi să ducă vorba mai departe, ”pentru că apa este esenţială pentru viaţă iar noi trebuie să facem totul pentru a o proteja şi a o împărţi cu semenii noştri”. Donaţia încasată va finanţa proiectele iniţiate de One Drop în lumea întreagă, a precizat acest ONG, care s-a implicat deja în Nicaragua, Honduras, Salvador, Haiti şi India şi a anunţat recent iniţierea unui program şi în Burkina Faso. Compania Cirque du Soleil a fost înfiinţată în 1984, în Québec, de doi foşti artişti de stradă, Guy Laliberté şi Daniel Gauthier. În prezent, această companie, ce oferă divertisment de înaltă ţinută artistică, numără peste 4.000 de angajaţi, dintre care peste 1.000 sunt artişti profes