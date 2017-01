Polaris a crescut ritmicitatea colectării deşeurilor în Constanţa

Firma Polaris, care se ocupă cu salubrizarea municipiului Constanţa a luat măsuri pentru colectarea mai rapidă a deşeurilor menajere. În această perioadă a anului, fiind vîrful sezonului estival, dublarea populaţiei oraşului ca urmare a numărului mare de turişti care vin în staţiunea Mamaia sau se cazează în oraş, a generat de asemenea o creştere simţitoare a deşeurilor menajere. ”În fiecare an, în vîrful de sezon estival, populaţia municipiului se dublează şi atunci avem uneori dificultăţi în ce priveşte colectarea gunoiului. Am discutat cu reprezentanţii conducerii firmei Polaris, şi am stabilit împreună cu dînşii un grafic pentru creşterea ritmicităţii de ridicare a deşeurilor menajere şi la această oră lucrurile au început deja să reintre în normal”, a declarat ieri viceprimarul municipiului Constanţa, Gabriel Stan. La rîndul lui, directorul serviciului de salubrizare din cadrul societăţii comerciale Polaris, Dan Opreanu, a precizat, pentru cotidianul „Telegraf”, că dacă media cantităţilor zilnice de deşeuri produse zilnic la nivelul municipiului nu depăşeşte 450 de tone, în perioada de vîrf de sezon estival cantităţile zilnice ating chiar şi 750-800 de tone. ”Ca în fiecare an, societatea pe care o reprezint era pregătită să ia măsuri pentru salubrizarea eficientă a oraşului. Am primit zilele trecute o solicitare din parte municipalităţii şi chiar din partea primarului Radu Mazăre personal în ce priveşte urgentarea aplicării măsurilor de colectare mai rapidă a deşeurilor”, a declarat Opreanu.

Ca şi măsuri concrete, Polaris a suplimentat cu 60% parcul auto achiziţionînd trei autospeciale noi şi recurgînd la închirierea altor autovehicule de la firme similare ca profil. De asemenea, o altă măsură adoptată la nivelul societăţii comerciale a vizat extinderea programului de lucru al personalului angajat care va fi plătit în această perioadă pentru toate orele suplimentare executate. 26 de echipaje lucrează non-stop, conform afirmaţiilor directorului, colectînd zilnic deşeurile menajere din spaţiile special amenajate în oraş, acţionînd în zonele cu concentraţie maximă de populaţie chiar şi de trei ori pe zi. ”Am instalat în tot oraşul 1000 de containere noi din plastic pentru colectarea deşeurilor menajere. Mare parte dintre containere au înlocuit containerele vechi, însă am şi suplimentat numărul acestora”, a mai spus directorul departamentului de salubritate. Opreanu a mai declarat că achiziţionarea celor 4 autospeciale folosite acum pentru suplimentarea activităţilor de colectare a deşeurilor vor genera în sezonul rece o creştere importantă a capacităţii de intervenţie a companiei în ce priveşte deszăpezirile şi intervenţiile pentru înlăturarea poleiului.