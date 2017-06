Polaris ar putea scuti Primăria de plata penalităților de 91 milioane de euro

În recent mediatizatul caz legat de faptul că Primăria Constanța este obligată de instanță să plătească firmei care se ocupă de salubrizarea orașului suma de 91 de milioane de euro (reprezentând 56% din bugetul pe un an al Primăriei Constanța) cu titlul de penalități de întârziere, vă prezentăm integral considerațiile administratorului unic al firmei de salubrizare, Eduard Martin:

„Referitor la mult mediatizata chestiune legată de procesul câștigat de Polaris, firma la care sunt administrator unic și asociat, aș vrea să fac următoarele precizări pentru a informa cetățenii Constanței despre această chestiune. Acest proces câștigat ieri și sentința obligă Primăria Constanța la plata a 91 de milioane de euro sub formă de penalități către Polaris M Holding. Acest proces este unul de sine stătător și a fost inițiat de noi în urma refuzului Primăriei de a pune în executare o hotărâre de instanță din 2012, care obliga Primăria la aplicarea coeficientului de inflație sau deflație, după caz. Acest conflict a început între Polaris și Primăria Constanța încă din anul 2010, când Primăria a refuzat să aplice inflația tarifelor noastre. Legea prevede menținerea echilibrului contractual și de aceea există această prevedere de actualizare a tarifelor cu rata inflației sau deflației. După epuizarea căilor amiabile, ne-am îndreptat spre instanțe. După un lung parcurs care a însemnat inclusiv judecata la Înalta Curte de Casație și Justiție, am câștigat la sfârșitul anului 2012 acest proces și Primăria a fost obligată de sentință să aplice rata inflației la zi. Acest lucru nu s-a întâmplat și după ce am așteptat aproape 2 ani am mers în 2014 din nou la instanță, cu un proces nou în care am solicitat penalități pentru nepunerea în executare a sentinței din 2012. Am câștigat la sfârșitul lui 2015 penalități de întârziere de 1% pe zi. Nici după acest demers nu s-a pus în executare hotărârea din 2012. Iar am așteptat un an cu speranța că se vor lua măsuri de către Primărie, apoi la sfârșitul lui 2016 am deschis un alt proces de stabilire a valorii penalităților și de executare a lor. Am câștigat ieri suma de aproximativ 91 de milioane de euro sub formă de penalități de întârziere. În toate perioadele de așteptare a deciziei lor, am trimis nenumărate adrese către Primărie, la unele s-a răspuns ca și cum nu ar fi existat o sentință care obliga clar Primăria să actualizeze cu indicele de inflație, iar la altele nu s-a răspuns deloc.

Eu sunt administrator unic și pot decide ce drum voi alege în această speță. Ca și filosofie de viață înțeleg că cei nevinovați nu trebuie să plătească. De aceea decizia este dificilă, pentru că pe de-o parte am un drept câștigat în valoare de 91 de milioane de euro, pe de altă parte mă gândesc că plata acestor penalități se va face din banii constănțenilor nevinovați de această situație. De aceea voi cântări foarte bine această decizie, însă în același timp am pretenția normală ca Primăria să înțeleagă în ceasul al 12-lea că nu există cale de întoarcere, că trebuie să aplice hotărârea din 2012 care prevede plata inflației și să înceapă să comunice cu mine pentru a nu mai găsi soluții la instanțe. Am toată deschiderea spre dialog, așa cum am avut dintotdeauna, eu și foștii conducători ai Polaris.

Nu sunt în măsură să învinovățesc pe nimeni de această situație. Nici pe fosta, nici pe actuala conducere a Primăriei. Probabil că au avut considerentele lor când ne-au purtat 7 ani pe drumuri între instanțe. Important este ca această situație să se rezolve în beneficiul Constanței prin reducerea până la eliminare a efectelor deciziei de ieri a instanței și în sensul restabilirii echilibrului contractual.

Vom vedea ce va fi, cert e că eu sunt ghidat în viață de principiul că cei nevinovați nu trebuie să plătească greșelile altora, iar nevinovații în acest caz sunt constănțenii“.