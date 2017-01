Polaris și-ar da nota 7 sau 8 pentru deszăpezire și salubrizare sub cod de vreme rea

În numai câteva zile, municipiul Constanţa a fost lovit în două reprize de viscole puternice şi ninsori abundente, iar acum se pregăteşte de un nou val de vremea rea. Pusă în faţa unei situaţii care nu s-a mai înregistrat în Constanţa de aproape 10 ani, conducerea societăţii care se ocupă cu atât cu deszăpezirea, cât şi cu salubrizarea oraşului, Polaris M Holding, a organizat, luni seara, o conferinţă de presă în care a explicat care au fost priorităţile societăţii în această perioadă. „Primul val de ninsoare a durat în jur de 60 de ore, după care a urmat un altul de 12 ore. În toată această perioadă, am avut ca obiectiv principal transmis de Primăria Constanţa să degajăm cu prioritate arterele pe care circulă transportul în comun. Toată lumea ştie că maşinile RATC au circulat în permanenţă în programul stabilit. După ce vremea s-a mai domolit s-a acţionat şi pe străzi secundare. Am lucrat extrem de organizat, sub directa supraveghere a Primăriei. În plus, în toate perioada codurilor de viscol şi ninsori, am ajutat echipele Enel pentru a ajunge la reţelele de tensiune şi, în plus, am degajat drumurile pentru ca ambulanţele să ajungă la persoanele bolnave, în special la persoanele care trebuiau să facă dialize. A fost o ninsoare atipică, deoarece au căzut cantităţi uriaşe de zăpadă. Repet, dezideratul noastru şi al autorităţii locale a fost să asigurăm circulaţia maşinilor de transport în comun şi a celor de intervenţie, salvări şi maşini de pompieri“, a spus administratorul, Polaris M Holding, Eduard Martin.

CURĂŢAREA UNEI PLATFORME, CHIAR ŞI PÂNĂ LA TREI ORE

Reprezentantul Polaris a afirmat în cadrul conferinţe de presă că, după cele două valuri de ninsori a apărut problema deşeurilor, care nu au mai putut fi colectate în timp ultil. „Vreau să informez populaţia Constanţei că, în perioada codurilor roşu şi portocaliu, am pierdut zile importante de colectare a gunoiului. Nu din vina noastră, ci din motive independente de noi. Ca să ajungem la groapa ecologică de la Ovidiu trebuia să trecem pe Drumul Naţional care leagă Constanţa de Ovidiu. Numai că, din cauza ninsorilor ambundente, drumul către rampa ecologică de gunoi de la Ovidiu a fost blocat. Noi ne mai având posibilitatea de a evacua deşeurile din maşini, am fost nevoiţi să oprim colectarea gunoiului pentru toată perioada în care drumurile au fost închise. Asta a dus la întârzieri. A fost o situaţie de forţă majoră. Lumea trebuie să ştie că, în situaţii normale, colectarea gunoiului de la o singură platformă se face în 10 - 15 minute. În situaţia de faţă, curăţarea unei platforme a durat între două şi chiar trei ore, pentru că oamenii noştri au fost nevoiţi să adune deşeurile şi din jurul platformelor“, a spus Martin. El a afirmat că unele întârzieri de colectare a gunoiului au fost şi din cauza maşinilor parcate în preajma rampelor de gunoi. „Polaris a fost în imposibilitatea de a colecta deşeurile timp de trei zile. În aceste condiţii, graficele de colectare a gunoiului au fost date peste cap. Oamenii trebuie să ştie că o zi de necolectarea a deşeurilor înseamnă două zile şi jumătate de recuperare. Pentru că am fost conştienţi de situaţie, Polaris a recuperat în fiecare zi rămânerile în urmă, astfel că, în prezent, sunt rezolvate 98% din platforme“, a subliniat Martin.

ANGAJAŢII POLARIS, SCUIPAŢI ŞI BĂTUŢI CU BULGĂRI

Administratorul societăţii de deszăpezire a mai dezvăluit în conferinţa de presă că Polaris a acţionat nonstop şi că nu s-a stat nici măcar o oră din 6 ianuarie. „În cei 20 de ani de când Polaris deszăpezeşte în Constanţa, doar de două ori am întâlnit asemenea cantităţi de zăpadă. Sunt oameni care nu au dormit şi şase nopţi la rând. Îmi cer scuze constănţenilor care au avut maşinile acoperite de zăpadă din cauza utilajelor noastre, dar a trebuit să acţionăm rapid pentru ca stratul de zăpadă să nu fie prea mare pe carosabil. Vreau să se mai ştie că au fost situaţii în care angajaţii noştri au fost fie scuipaţi, fie bătuţi cu bulgări pentru că îndepărtau zăpada de pe marginea drumului. Într-un singur caz a fost nevoie de intervenţia jandarmilor. Înțeleg nemulțumirile oamenilor care plătesc plătesc taxe și impozite legate de colectarea gunoiului şi de faptul că nu s-a intervenit poate pe toate străzile. Însă, comparându-ne cu Bucureștiul, cred că ne-am făcut datoria, în condiţiile în care acolo transportul în comun a fost blocat mai multe ore. Şi, dacă tot vorbim de Bucureşti, dau un exemplu în ceea ce priveşte costurile pentru activitatea de deszăpezire şi ridicarea gunoiului. În Sectorul 1 al Capitalei, care are 225.000 de locuitori, buget local pentru activitatea de deszăpezire şi ridicarea gunoiului este de 150 de milioane de lei anual, în Constanţa, cu tot cu depozitare a gunoiului la Ovidiu, bugetul se ridică la 73 de milioane de lei. Adică, un singur sector al Capitalei, mai mic decât Constanţa, plăteşte de două ori mai mult pentru activitatea de deszăpezire şi ridicarea gunoiului”, a punctat administratorul Polaris.

PREGĂTIRI PENTRU UN NOU VAL

În condiţiile în care se aşteaptă un nou val de ninsori, Eduard Martin, a spus că Polaris este pregătită să acţioneze. „Vreau să mulţumesc şi celor care ne-au sesizat, dar şi administraţiei care a fost alături de noi în stradă, în toate aceste zile. Urmează o altă ninsoare, vom vedea ce va fi, dacă va fi foarte rău, vom interveni prompt”, a declarat Martin, care a mai spus că Polari are pregătite 22 de utilaje cu pluguri, o sărăriţe, 20 de utilaje încărcătoare (wole şi buldoescavatoare) şi alte 20 de basculante care cară zăpada. Cred că s-ar impune achiziţionarea unor utilaje mai mici pentru străzile secundare“, a declarat Eduard Martin, care a mai spus că evaluează activitatea Polaris în această perioadă cu nota 7-8.