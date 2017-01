Polițiști constănțeni morți în misiune

17:24:54 / 05 Ianuarie 2015

Dumnezeu sa-i ierte...

Trista realitate, aceste masini daca ar fi expertizate ar trebui scoase din circulatie, trec la ITP desi sunt distruse, nu functioneaza caldura, te duci cu filtrul in buzunar la schimb de ulei, bagi antigel din cersit ca nu se schimba o piesa de doi bani, teoretic acestea sunt masini de serviciu care trebuie sa fie apta in orice moment sa se deplaseze pe orice distanta in orice conditii, practic sunt gunoaie pe roti nepregatite sub nici o forma pentru sezonul rece desi institutia scriptic sta bine la acest capitol. Chiar trebuie sa moara oameni ca cineva, adica altcineva decat cine trebuie sa se apuce sa verifice si eventual sa scuture stupul de trantori care nu-si fac treaba la logistica?