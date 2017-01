Polițiști turci condamnați pentru omor

10:27:40 / 22 Ianuarie 2015

blândă lege, unde e cea veche

Este o antrebarea secolul 21 ca legile sunt blânde an Europa fie care lege este făcută de non -profit cu desfarsire și executarea prin masaluzare coruptă. An Vietnam legile sunt dure pentru drog riști 10 ani anchisuoarea pentru omor din culpa 25 de ani pentru omor calificat 35 de ani pentru viol 15 ani pentru furt 5 ani de ce? Folosul munci sclavagistei fără mila asta trebuie an antrega lume eeee atunci al cunoaștem pe Dumnezeu de frica legi....