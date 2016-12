Poliția Română are o autospecială pentru intervenții la dezastre

Institutul Național de Criminalistică al Poliției Române a achiziționat din Elveția o autospecială, în valoare de 65.000 de euro, pentru intervenția și efectuarea cercetării în cazul dezastrelor. Potrivit unui comunicat de presă remis de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), obiectivul principal al proiectului, care se va încheia la finalul lunii aprilie, îl reprezintă întărirea capacității operaționale a Institutului Național de Criminalistică în ceea ce privește schimbul automat de date dactiloscopice și identificarea victimelor provenind din dezastre. În lista aprobată de partea elvețiană a fost inclusă și o unitate mobilă criminalistică sub titulatura "DVI Mobile Forensic Unit". Autoturismul de teren are motorizare, transmisie și ansamblu de capabilități tehnice de rulare adaptate pentru teren accidentat și condiții meteo nefavorabile, precum și echipamente, accesorii necesare pentru condițiile specifice impuse pentru deplasarea echipei de cercetare la fața locului și identificarea victimelor în cazul dezastrelor. „Pentru asigurarea transportului securizat al probelor relevante de la locul evenimentului a fost achiziționată o cutie din material rezistent, ce a fost montată pe plafonul exterior, iar pentru transportul probelor de natură biologică, autoturismul a fost dotat cu un sistem frigorific auto special destinat transportului și conservării în condiții optime (-18 grade C) a probelor biologice“, au precizat reprezentanții IGPR. Pentru utilizarea completă a capabilităților tehnice "off-road", cinci criminaliști au urmat un curs de pregătire cu un șofer profesionist, acest aspect fiind prevăzut expres prin contractul de achiziție.