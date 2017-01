Polițist bătut și mușcat de față!

09:24:15 / 28 August 2014

de la un roman

pacat ca nu avem legislatia din America,cei doi infractori erau de mult ampuscati an cap.Aici an america cind tea somat politistul si nu ai stat an secunda doi ai un glont an cap.ARDEI,ELEFANTU,LUTA SI PARTE BUNA NICOLAIE FOST POMPIER SPAGAR