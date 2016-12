Polițist constănțean, acuzat că a muşamalizat un caz

A colaborat cu ofițerii Direcției Generale Anticorupție (DGA) și a dat pe mâna Justiției mai mulți indivizi care au încercat să-l mituiască, dar se pare că acum ar fi călcat, la rândul lui, strâmb. Este vorba despre ajutorul șefului postului de poliție Corbu, ag. șef adj. Cristian Drăgan, care ieri a fost reținut, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, sub acuzațiile de abuz în serviciu și favorizarea infractorului. Aceeași măsură a fost luată și față de alte două persoane, cercetate în acest dosar. Ieri, cei trei suspecți au fost prezentați instanței cu propuneri de arestare preventivă pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, la finalul anului trecut, un cetățean a depus o plângere la DGA și a relatat că Drăgan ar fi mușamalizat niște nereguli descoperite în legătură cu un șofer care ar fi fost implicat într-un accident rutier. După ce au înregistrat sesizarea, ofițerii DGA, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au pornit o anchetă pentru a verifica temeinicia denunțului. Oamenii legii au stabilit că, în noiembrie 2014, în localitatea Corbu a avut loc o tamponare în care au fost implicate două autoturisme. Cristian Drăgan s-ar fi deplasat la locul coliziunii, unde ar fi descoperit că unul dintre șoferi nu are permis de conducere.

SUSPECT PROTEJAT? Potrivit unor surse, pentru a-l proteja pe individul respectiv, un amic de-al acestuia a declarat că el s-a aflat la volan. Ag. șef adj. Cristian Drăgan ar fi închis, se pare, ochii față de cele descoperite și nu ar fi luat nicio măsură. Conform acelorași surse, Drăgan ar fi făcut acest lucru pentru că șoferul respectiv era angajat al unei societăți comerciale care ar aparține unui prieten de-al său. În cauză s-a întocmit un dosar penal pentru abuz în serviciu, favorizarea infractorului și sustragerea de la recoltarea probelor biologice. Sunt vizați de anchetă șoferul fără permis, polițistul, dar și individul care a declarat, în mod fals, că ar fi condus mașina.

PUS LA DISPOZIȚIE Vestea că ag. șef adj. este cercetat a provocat uimire în rândul colegilor săi, mai ales că acesta ajutase DGA să organizeze două flagranturi, după ce refuzase să primească mită. „Polițistul va fi pus la dispoziție până la finalizarea anchetei“, a declarat, pentru „Telegraf“, cms. șef Adrian Rapotan, adjunctul șefului Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța. Amintim că, în cursul anului trecut, Drăgan a sesizat DGA-ul după ce niște indivizi pe numele cărora a întocmit dosare penale au încercat să îi dea șpagă pentru a scăpa basma curată.

A colaborat cu ofițerii Direcției Generale Anticorupție (DGA) și a dat pe mâna Justiției mai mulți indivizi care au încercat să-l mituiască, dar se pare că acum ar fi călcat, la rândul lui, strâmb. Este vorba despre ajutorul șefului postului de poliție Corbu, ag. șef adj. Cristian Drăgan, care ieri a fost reținut, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, sub acuzațiile de abuz în serviciu și favorizarea infractorului. Aceeași măsură a fost luată și față de alte două persoane, cercetate în acest dosar. Ieri, cei trei suspecți au fost prezentați instanței cu propuneri de arestare preventivă pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, la finalul anului trecut, un cetățean a depus o plângere la DGA și a relatat că Drăgan ar fi mușamalizat niște nereguli descoperite în legătură cu un șofer care ar fi fost implicat într-un accident rutier. După ce au înregistrat sesizarea, ofițerii DGA, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au pornit o anchetă pentru a verifica temeinicia denunțului. Oamenii legii au stabilit că, în noiembrie 2014, în localitatea Corbu a avut loc o tamponare în care au fost implicate două autoturisme. Cristian Drăgan s-ar fi deplasat la locul coliziunii, unde ar fi descoperit că unul dintre șoferi nu are permis de conducere.

SUSPECT PROTEJAT? Potrivit unor surse, pentru a-l proteja pe individul respectiv, un amic de-al acestuia a declarat că el s-a aflat la volan. Ag. șef adj. Cristian Drăgan ar fi închis, se pare, ochii față de cele descoperite și nu ar fi luat nicio măsură. Conform acelorași surse, Drăgan ar fi făcut acest lucru pentru că șoferul respectiv era angajat al unei societăți comerciale care ar aparține unui prieten de-al său. În cauză s-a întocmit un dosar penal pentru abuz în serviciu, favorizarea infractorului și sustragerea de la recoltarea probelor biologice. Sunt vizați de anchetă șoferul fără permis, polițistul, dar și individul care a declarat, în mod fals, că ar fi condus mașina.

PUS LA DISPOZIȚIE Vestea că ag. șef adj. este cercetat a provocat uimire în rândul colegilor săi, mai ales că acesta ajutase DGA să organizeze două flagranturi, după ce refuzase să primească mită. „Polițistul va fi pus la dispoziție până la finalizarea anchetei“, a declarat, pentru „Telegraf“, cms. șef Adrian Rapotan, adjunctul șefului Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța. Amintim că, în cursul anului trecut, Drăgan a sesizat DGA-ul după ce niște indivizi pe numele cărora a întocmit dosare penale au încercat să îi dea șpagă pentru a scăpa basma curată.