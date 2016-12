12:41:45 / 09 Iulie 2015

spagari

granicerii adevarati,cu scoala militare la activ, care au trecut de la MApN la MAI in anul 1992, s-au unit cu politia de frontiera in 2000 , acum pot fi numarati pe degete cati au mai ramas in sistem si mai sunt activi;cred ca acum , peste 60% ( ca sa nu zic mai mult) din cei activi nu au vazut cum arata o institutie militara de invatamant ,ci au numai niste cursuri facute unde unii lectori care predau,sunt si ei activati din viata civila ca si cursantii;nr.1 si nr.2, au dreptate: au vazut in aceste institutii numai surse de bunastare,iar cei care stiau cu ce se "mananca" aceasta meserie au fost mai mult sau mai putin obligati sa pareseasca sistemul pentru ca erau incomozi ;