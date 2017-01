Policlinica din Medgidia, în ”haine noi”

11:43:07 / 27 Iulie 2014

adevar

Ceea ce spune Nicoleta ne este adevarat ! E clar ca are o optiune politica, e dreptul ei, o respectam dar nu putem da crezare unor astfel de vorbe ! Nici nu suporta comparatie spitalul cu cele relatate ! ACUM spitalul este curat, medernizat, s-au infiintat sectii noi...Un singur argument : cantareata batuta Stan a preferat sectia de neuro de la Medgidia.. De ce nu a mers in spitalul in care pocushoru a bagat miloane de lei ?! A bagat pe hirtie si in buzunarul lui...ca in spital...vai de capul bolnavilor !!!