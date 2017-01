Poliţa de asigurare a concertelor lui Michael Jackson nu a fost plătită

Organizatorii turneului This Is It al lui Michael Jackson au vrut să încaseze poliţa de asigurare a concertelor, de 17,5 milioane de dolari, la doar câteva zile de la moartea megastarului, însă plata nu a fost făcută. Firma asiguratoare a refuzat să plătească despăgubirile din poliţa de asigurare, pe motiv că au fost ascunse detalii referitoare la consumul sau posibila dependenţă a lui Michael Jackson de medicamente. Asigurarea, care a fost făcută sub un pseudonim, ar fi trebuit să conţină toate detaliile istoricului medical al regelui muzicii pop. Mai mult decât atât, organizatorii turneului ce urma să marcheze revenirea lui Michael Jackson nu ar fi răspuns insistenţelor asiguratorilor de a lua legătura cu doctorul personal al cântăreţului, Conrad Murray, acuzat în prezent de uciderea prin imprudenţă a megastarului. Michael Jackson a murit la 25 iunie 2009, din cauza unei doze de Propofol, un anestezic foarte puternic, ce i-a fost administrat de către Murray. Medicul a recunoscut că îi administra frecvent acest medicament, însă numai la cererea expresă a artistului. Jackson era în perioada repetiţiilor pentru This Is It, serie de concerte care l-ar fi ajutat să îşi rezolve o parte a problemelor financiare.

Jacheta pe care Michael Jackson a purtat-o în videoclipul piesei ”Thriller” va fi scoasă la licitaţie la Los Angeles, de casa Julien\'s Auctions, în perioada 25 - 26 iunie, cu ocazia comemorării a doi ani de la moartea starului american. Specialiştii se aşteaptă ca renumita jachetă roşie cu dungi negre să fie cumpărată pentru un preţ cuprins între 200.000 de dolari şi 400.000 de dolari. Aceasta a fost scoasă la licitaţie de cei doi creatori de costume ai lui Michael Jackson, Dennis Tompkins şi Michael Bush, care au primit-o în dar chiar din partea megastarului. Printre celelalte obiecte scoase la vânzare în cadrul acestei licitaţii se numără mănuşile purtate de Michael Jackson la o gală American Music Awards, evaluate între 20.000 de dolari şi 30.000 de dolari, peruca pe care starul a purtat-o cu ocazia conferinţei de presă pe care a susţinut-o la Londra, pentru a anunţat turneul This Is It, evaluată între 4.000 de dolari şi 6.000 de dolari, o pălărie neagră pe care a purtat-o pe scenă, estimată între 2.000 de dolari şi 4.000 de dolari, cămaşa din videoclipul piesei ”Scream” şi cutia poştală amplasată în faţa vilei de pe Carolwood Drive, reşedinţa în care cântăreţul a murit pe 25 iunie 2009. O parte din încasările obţinute în cadrul acestei licitaţii vor fi donate rezervaţiei The Shambala Preserve, parcul natural unde trăiesc Thriller şi Sabu, cei doi tigri bengalezi care au trăit în celebra reşedinţă a lui Jackson, Neverland.

Videoclipul piesei ”Thriller”, cu o durată de 14 minute, a fost lansat în 1983 şi este considerat drept unul dintre cele mai influente videoclipuri pop din toate timpurile. În 2009, a fost inclus în National Film Registry of the Library of Congress, datorită semnificaţiei sale culturale şi istorice.