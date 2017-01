Poliţa de asigurare Partener, relansată cu garanţii şi benficii suplimentare

Allianz-Ţiriac Asigurări a îmbunătăţit poliţa Partener, o asigurare mixtă de viaţă cu participare la profit, cu vechime de cinci ani în portofoliul companiei. Allianz estimează că va vinde circa 1.500 de poliţe de la momentul relansării şi pînă la sfîrşitul anului. În varianta actuală, protecţia furnizată de poliţă vizează acoperirea riscului de deces din orice cauză. În situaţia producerii acestui risc, oricînd în perioada de valabilitate a poliţei, Allianz-Ţiriac garantează acordarea sumei asigurate prevăzută în contract, la care se adaugă participarea la profit acumulată pînă la momentul respectiv. Aceleaşi garanţii sînt furnizate la maturitatea contractului, moment în care asiguratul va încasa suma asigurată plus participarea la profitul realizat din investirea rezervei matematice pe întreaga perioadă de valabilitate a poliţei. În plus, la finalul contractului, beneficiarul poliţei va primi un bonus de fidelitate, determinat în funcţie de durata poliţei. Acest beneficiu este calculat prin aplicarea unui procent de 0,5% sumei asigurate pentru fiecare an de contract. Astfel, ţinînd cont de faptul că durata de valabilitate a poliţei poate fi de minim 5 ani şi de maximum 40 de ani, bonusul de fidelitate va garanta posesorilor de poliţe Partener majorarea valorii sumelor asigurate acordate la maturitate cu procente cuprinse între 2,5% şi 20%. Bonusul de fidelitate reprezintă un beneficiu suplimentar acordat la maturitate, în plus faţă de valoarea capitalizată a participării la profitul investiţional realizat anual din fructificarea rezervelor poliţei. O altă caracteristică modificată a poliţei Partener a fost dobînda tehnică. Anterior, Allianz-Ţiriac garanta acordarea unei dobînzi tehnice de 3% pe an pentru toate produsele de asigurări mixte de viaţă din portofoliu. Noile condiţii contractuale ale poliţei Partener ridică nivelul dobînzii tehnice la 3,5%, în cazul acestui produs. Pe perioada de valabilitate a poliţiei, contractantul are posibilitatea, oricînd, de a opta pentru indexarea anuală automată a primei de asigurare cu un procent egal cu rata estimată a inflaţiei sau cu rate fixe cuprinse între 3 şi 10%. În situaţia neîncasării primelor cuvenite, Allianz-Ţiriac oferă deţinătorilor de poliţe Partener o perioadă de graţie de 60 de zile, timp în care garantează acoperirea tuturor riscurilor prevăzute în contract. De asemenea, pe parcursul derulării contractului, titularul poliţei are posibilitatea de a întrerupe plata primelor de asigurare, pentru o perioadă limitată de timp sau definitiv. Contractantul beneficiază şi în această situaţie de protecţie, compania garantînd plata către beneficiari a unei sume asigurate recalculate (redusă), în cazul producerii risului de deces. Partener este o poliţă ce poate fi achiziţionată de persoanele ce au vîrste cuprinse între 18 şi 65 de ani la momentul încheierii contractului, asigurarea acoperind riscul de deces din orice cauză pînă la vîrsta maximă de 75 de ani a persoanei asigurate. Primele de asigurare pot fi plătite eşalonat, cu frecvenţă anuală, semestrială, trimestrială sau lunară, ori o singură dată, în cazul poliţelor cu primă unică. Suma minimă a primei anuale se ridică la 840 lei. În cazul primei unice, suma trebuie să depăşească 10.000 lei.