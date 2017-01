Poliţă de asigurare pentru microîntreprinderi şi PFA-uri

Banca Comercială Română (BCR) împreună cu BCR Asigurări lansează o poliţă de asigurare pentru microîntreprinderi şi persoane fizice autorizate (PFA), care acoperă riscul privind bunurile, răspunderea civilă şi chiar pierderile financiare generate de întreruperea activităţii, a anunţat banca. Poliţa oferă planuri de acoperire cu limite de răspundere prestabilite între 25.000 şi 250.000 euro şi este disponibilă fără o evaluare complexă a riscurilor ori analiza situaţiei financiare, se arată în comunicat. Asigurarea Antreprenor Plus se adresează clienţilor microîntreprinderi şi PFA înregistrate în România care desfăşoară cu precădere activităţi de comerţ, construcţii/montaj, transporturi ori prestări servicii. „Protecţia oferită de un astfel de produs este cu atât mai importantă într-o perioadă dificilă, cum este cea pe care o traversăm, în care şi protejarea a ceea ce s-a obţinut prin dezvolarea afacerii este la fel de importantă precum este interesul pentru creşterea afacerii. Asigurarea Antreprenor Plus poate asigura atât patrimoniul asiguratului, cât şi pierderea de profit brut generată de întreruperea activităţii”, a declarat directorul executiv al Direcţiei Dezvoltare Afaceri şi Produse Retail al BCR, Sorin Mititelu. BCR are în prezent o reţea de 665 de unităţi de retail, pentru populaţie şi microîntreprinderi, precum şi 48 de centre de afaceri corporate, dedicate în special IMM-urilor şi companiilor mari.