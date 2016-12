Poliţa obligatorie - lege confuză, mentalitate greşită

NUMAI ÎN ROMÂNIA A trecut o lună de la termenul limită până la care românii puteau să îşi cumpere o poliţă obligatorie de asigurare a locuinţei fără a fi amendaţi. Ce s-a întâmplat între timp? E simplu. Nimic. În prezent, Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID) are în portofoliu doar circa 820.000 de poliţe, care abia dacă acoperă 9,5% din totalul locuinţelor din România. Cât despre amenzi… nu se pune problema. „Opinia noastră a fost că sancţiunile prevăzute de legea nr. 260/2008 pot fi aplicate de la 5 august 2011, în cazul în care Guvernul nu decide modificarea actului normativ. După doi ani de la publicarea legii şi după încă un an de la emiterea primei poliţe PAID, nu se mai poate lua în discuţie ideea unei perioade de graţie de 12 luni, care să fi început pe 5 august 2011. Şi asta pentru că acest an ar trebui adăugat de fiecare dată când s-ar modifica normele CSA şi MAI, ceea ce ar conduce la amânarea la nesfârşit a aplicării legii 260”, a declarat preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), Angela Toncescu. În prezent, varianta oficială este că sancţiunile vor putea fi aplicate abia din august 2012. Mai exact, obligativitatea achiziţiei unei poliţe de asigurare a devenit efectivă după 90 de zile de la adoptarea normelor de aplicare a legii 260, respectiv pe 15 iulie 2011. De la acea dată, potrivit aceleiaşi legi, românii au la dispoziţie un an pentru a-şi asigura casele.

AVEM SAU NU NEVOIE DE ASIGURARE? Se va schimba situaţia în doar 12 luni? Asigurătorii spun că nu, pentru că în România nu se poate vorbi încă despre o cultură financiară, care include şi partea de asigurare. „Lucrurile se vor schimba atunci când vom înţelege că este necesar să gândim pe termen lung, luând în calcul toţi factorii neprevăzuţi care ne pot afecta planurile de viitor”, consideră preşedintele PAID, Marius Bulugea. El remarcă însă faptul că legea asigurărilor obligatorii a reuşit să impulsioneze vânzările de poliţe facultative, achiziţionate de cei care au vrut să fie acoperiţi şi în caz de alte riscuri, nu doar de inundaţii, cutremure şi alunecări de teren. „Locuitorii zonelor în care inundaţiile nu sunt o ameninţare curentă nu sunt stimulaţi să încheie o poliţă obligatorie. Situaţia se poate schimba însă, de la an la an. Spre exemplu, prima daună totală pe care am plătit-o în acest an a fost pentru o locuinţă distrusă de inundaţii, pe Valea Avrigului, zonă în care aşa ceva nu s-a întâmplat până acum puţină vreme. Dar, din cauza defrişărilor masive, inundaţiile au devenit un risc major”, mai spune preşedintele PAID. Pool-ul are în portofoliu 818.000 de poliţe, dintre care 62% sunt pentru locuinţe din mediul urban. Peste 510.000 sunt de tip A, ceea ce înseamnă un volum total de 10,2 milioane euro (o poliţă de tip A costă 20 euro).