Polița PAID prinde viteză

Numărul polițelor active de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) a crescut cu 2,23%, ajungând, la 31 martie, la 1,67 milioane, comparativ cu 1,64 milioane în urmă cu un an, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID). La finalul anului trecut erau active 1,7 milioane de polițe PAD. Potrivit PAID, la sfârșitul lui martie, 75,4% dintre polițele active la nivel național erau încheiate în mediul urban, iar 24,6% - în mediul rural. În funcție de tipul de locuință, 92,6% dintre polițele PAD vizau locuințele de tip A (cu structură de rezistență din beton armat, metal sau lemn, cu pereți exterior din piatră, cărămidă arsă sau materiale supuse unui tratament termic sau chimic), iar 7,4% - locuințele de tip B (cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau material netratat). Pe regiuni, cele mai multe polițe active erau în Transilvania (20% din total), București (19%) și Muntenia (18%), iar cele mai puține - în Maramureș (3% din totalul polițelor) și Bucovina (3%). PAID emite asigurările obligatorii pentru locuințe din iulie 2010. Polițele acoperă cele trei riscuri de catastrofă naturală (cutremure, inundații și alunecări de teren). Asigurarea locuințelor de tip A costă 20 euro pe an, iar cea a locuințelor de tip B - 10 euro pe an.