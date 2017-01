Poliţia caută voluntari civili

Inspectorul general adjunct al Poliţiei Române, chestorul Petre Tobă, a participat, vineri, la lansarea unui proiect româno-olandez pentru stimularea şi pregătirea voluntariatului. „Poliţia Română colaborează cu aprox 500 civili voluntari, autorităţile avînd nevoie de suplimentarea acestui număr”, a declarat chestorul Tobă. Programul „Voluntariatul - reală implicare a comunităţii pentru propria siguranţă” este finanţat în totalitate de poliţia olandeză. Proiectul presupune organizarea de seminarii în România şi Olanda, în cadrul cărora poliţiştii şi voluntarii români vor urma cursuri predate de specialişti olandezi. Gideon Huijsse, un participant olandez implicat în proiect, a menţionat că în poliţia olandeză activează aproximativ 50.000 de poliţişti, care beneficiază de sprijinul a 2.000 de voluntari, la o populaţie totală de 16 milioane de locuitori, în situaţia în care Poliţia Română are acelaşi efectiv, însă dispune de numai 500 de voluntari. „Din păcate, programul de voluntariat nu este la nivelul aşteptat de noi, de aceea am apelat şi la experienţa colegilor din Olanda, unde voluntariatul reprezintă mult mai mult decît am încercat noi să realizăm în România”, a afirmat chestorul Petre Tobă. Oficialii olandezi au precizat că nu numărul voluntarilor este esenţial, ci pregătirea lor: „Am scăzut numărul de voluntari civili de la 5.000, la 2.000 de persoane, dar am dezvoltat programe de pregătire pentru ele”, a explicat Henk Gerling, un alt reprezentant al poliţiei olandeze. Acesta a adăugat că voluntarilor nordici le sînt oferiţi şi bani pentru activitatea lor, aprox 6,5 euro pe oră, la care se adaugă deconturi pentru diverse cheltuieli: „Aceasta nu este, însă, o modalitate de plată sau de motivare a voluntarilor. Organizăm întîlniri dese cu voluntarii şi le arătăm cît sîntem de mîndri de ei. Banii sînt pentru acoperirea cheltuielilor lor, pentru că se deplasează cu maşinile personale, renunţă la timpul lor, iar cei mai mulţi sînt avocaţi, constructori şi aşa mai departe”, a menţionat Gerling. Chestorul Petre Tobă a precizat că, potrivit Legii 195/2001, care reglementează activitatea de voluntariat, românii nu sînt remuneraţi pentru munca lor. Poliţiştii consideră că unul dintre motivele pentru care civilii evită voluntariatul la poliţie este legat de prejudecăţile care au rămas din perioada comunistă, cînd Miliţia apela la informatori. Diferenţa dintre „persoanele de sprijin” folosite de comunişti şi voluntarii de astăzi, spun poliţiştii, este că cei din perioada roşie erau mai mult nişte informatori, care ofereau, sub acoperire, miliţienilor, diverse date despre comunitatea în care trăiau, în timp ce voluntarii menţin o legătură transparentă între comunitate şi Poliţie. „Voluntarii români beneficiază de o legitimaţie şi o insignă care le certifică această calitate, dar pe care nu le pot utiliza decît în prezenţa unui poliţist, iar civilii acţionează, în principal, pe linia prevenirii infracţionalităţii”, a precizat Tobă.