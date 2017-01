Poliţia de frontieră, la ora bilanţului

Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră (IJPF) Constanţa a trecut cu brio examenul primului an ca frontieră externă a UE. Echipe de experţi europeni au apreciat evoluţia pozitivă a activităţii poliţiştilor de frontieră dar şi modernizarea instituţiei cu aparatură de supraveghere, tehnică de calcul şi comunicaţii şi alte dotări de ultimă oră. Numărul angajaţilor a crescut cu 220 agenţi şi ofiţeri care au efectuat mai multe stadii de pregătire cu experţi europeni. Inspectoratul are în responsabilitate 23 km frontieră maritimă, dar şi 131 km frontieră de uscat şi ţinîndu-se cont de cerinţele UE, după aderarea ţării noastre s-a avut în vedere şi perspectiva integrării României în Spaţiul Schengen. În acest sens s-a urmărit fluidizarea traficului internaţional prin trecerea la aplicarea principiului „ONE STOP CONTROL“. La frontiera româno-bulgară s-au realizat trei puncte de trecere comune: Vama Veche - Durankulak, Negru Vodă – Kardam şi Silistra – Ostrov. De la începutul lui mai s-a pus în aplicare planul patrulărilor comune româno-bulgare după ce, în prealabil, s-a desfăşurat o serie de activităţi de pregătire din punct de vedere juridic. Frontiera comună cu Bulgaria a impus stabilirea unui plan de acţiune care să asigure securizarea frontierelor, considerate frontiere externe ale spaţiului European. De asemenea, pînă în prezent s-a trecut la implementarea Sistemului Integrat de Control si Supraveghere la Marea Neagră, alături de experţi din Franţa şi Spania în cadrul convenţiilor de twinning încheiate cu aceste state. A fost finalizată prima fază SCOMAR, prin crearea sistemului de comunicaţii de la litoral, precum şi pregătirea personalului propriu pentru implementarea acestui sistem. Poliţiştii de frontieră constănţeni s-au implicat în proiecte regionale, cu ţările vecine, privind colaborarea în domeniile operative, de pregătire şi logistice. Astfel, activităţile în domeniul maritim, din cadrul planurilor bilaterale cu Bulgaria, Turcia şi Ucraina au fost îndeplinite cu succes, ceea ce a determinat ca părţile să încheie noi planuri de cooperare şi în anul 2008. Totodată, IJPF Constanţa a avut o contribuţie deosebită în cadrul proiectelor europene privind Sistemele de supraveghere a frontierei maritime externe a UE, a echipelor rapide de intervenţie, Reţelele europene de patrulare etc. Această participare a determinat ca Agenţia FRONTEX să ia în calcul posibilitatea ca IJPF Constanţa să aibă rolul de coordonator al acţiunilor în cadrul Reţelei europene de patrulare la Marea Neagră. Unele dintre cele mai apreciate acţiuni au fost obţinute cu ocazia celor două acţiuni comune pentru combaterea pescuitului ilegal, cu Ucraina şi Turcia, în care au fost implicate două pescadoare turceşti, demonstrîndu-se astfel modul real de cooperare poliţienească între ţările riverane Mării Negre. Ca rezultate au fost reţinute 2 pescadoare turceşti care braconau în apele teritoriale româneşti patru tone calcan şi rechin. De asemenea, în baza acordurilor internaţionale semnate de ţările riverane Mării Negre, au fost urmărite si reţinute trei nave de pescuit, aflate în prezent în custodia Garzii de Coastă din Ucraina şi Turcia.