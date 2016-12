Poliţia Locală, prioritatea bugetului pe 2011

Primăria Municipiului Constanţa a finalizat sondajul prin care locuitorii oraşului au fost întrebaţi care ar trebui să fie priorităţile bugetare în acest an. Primăria a comandat un sondaj Universităţii “Andrei Şaguna” pe un eşantion reprezentantiv de 1.600 de locuitori ai oraşului, punând în acelaşi timp pe site-ul Primăriei Constanţa un formular pe care l-au completat alţi 1.800 de constănţeni. “Între sondajul comandat de noi şi formularele completate pe site-ul Primăriei există mici diferenţe, având în vedere că cei care au completat formularul online au anumite caracteristici: sunt mai tineri, mai educaţi în ceea ce priveşte internetul. Iată care este ierarhia priorităţilor pentru activitatea Primăriei şi constituirea bugetului pentru 2011. Pe primul loc a ieşit, ca fiind cel mai important lucru pe care trebuie să îl facem, Poliţia Locală. Pe locul al doilea s-a clasat continuarea programului de asfaltare a străzilor şi trotuarelor. Pe locurile trei şi patru, la egalitate, se află continuarea acordării de pachete pentru pensionari şi persoanele defavorizate şi continuarea programului de locuinţe ieftine pentru tineri. Pe locul cinci, la o distanţă destul de mare de locul patru, este dezvoltarea zonei peninsulare. Pe locul şase, la o distanţă mare de locul cinci şi la distanţă foarte mare de primele patru priorităţi este îngrijirea spaţiilor verzi. Pe ultimele locuri sunt adunarea câinilor vagabonzi, menţinerea cluburilor pentru pensionari şi sprijinirea sportului. Aşa apreciază constănţenii că trebuie clădit bugetul local pentru 2011”, a declarat primarul Radu Mazăre. El a precizat că, potrivit sondajului, 74% dintre constănţeni doresc ca Poliţia Locală să funcţioneze ca patrule prin cartiere, iar aproximativ 70% dintre constănţeni spun că Poliţia Locală ar trebui să funcţioneze cu numărul maxim de poliţişti. „În cadrul şedinţei Consiliului Local de joi, bugetul va fi structurat pe aceste priorităţi pe care le-au fixat constănţenii. Va fi un buget chinuit. Aşa îşi va derula Primăria Constanţa activitatea pe anul 2011: vom înfiinţa Poliţia Locală cu numărul maxim admis de lege, urmând a fi funcţională undeva prin luna septembrie. Pe locul doi la priorităţi bugetare va fi programul de asfaltare, care va fi continuat ca şi până acum, cam cu aceleaşi sume. Vom continua acordarea de pachete pentru cei în vârstă şi săraci exact cum s-a întâmplat anul trecut, respectiv de opt ori pe an, şi vom termina cartierul de locuinţe ieftine Baba Novac cu tot ce înseamnă blocuri, lumină, locuri de joacă etc. Restul cheltuielilor Primăriei vor fi la nivel de întreţinere”, a spus primarul. Chiar şi aşa, Primăria ar putea avea o problemă în ceea ce priveşte construcţia bugetară în acest an. „Vom avea un buget pe aceste priorităţi stabilite de constănţeni dacă nu care cumva intervine o problemă în ceea ce priveşte subvenţia la căldură. Până în acest moment, Guvernul Boc are o datorie către municipalitate pentru subvenţie de peste 37 de milioane de lei. Sunt bani pe care Boc nu i-a dat pentru a-i plăti mai departe ca şi cotă la subvenţie. Conducerea CET face presiuni săptămânal ca sumele pe care trebuie să le achite Primăria Constanţa să fie plătite în avans, pentru că nu mai are bani de combustibil. Dacă vom intra în blocaj şi vom fi nevoiţi să luăm din bugetul local bani pentru a acoperi gaura Guvernului Boc, vom fi obligaţi să decapităm bugetul local. În aceste condiţii nu mai putem vorbi nici de Poliţie Locală, nici de pachete, nici de asfaltare. Asta este situaţia. Aşa ceva nu există în oraşele portocalii pentru că acolo Boc şi-a achitat datoriile care îi reveneau prin lege, ba, mai mult, a dat şi în plus”, a subliniat Mazăre.