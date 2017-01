Poliţia Locală stă în avizele de la centru

Primăria şi Consiliul Local Municipal (CLM) Constanţa au făcut ieri un nou pas în ceea ce priveşte înfiinţarea Poliţiei Locale. Consilierii locali au aprobat cu unanimitate de voturi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Constanţa. La începutul acestui an, municipalitatea a efectuat un sondaj prin care le-a cerut constănţenilor să stabilească priorităţile bugetare în 2011. Potrivit sondajului, cel mai important lucru pentru constănţeni a fost înfiinţarea Poliţiei Locale. “Am spus că vom înfiinţa această Poliţie Locală, am spus că vom avea grijă de siguranţa cetăţeanului şi aşa vom face. Consider în continuare că sentimentul de nesiguranţă este cel mai rău lucru din viaţa unui om. În luna septembrie vom avea 320 de poliţişti locali, vom face cu ei o defilare, ca să îi vadă toată lumea, şi apoi îşi vor intra în atribuţiuni. Regulamentul pe care l-am aprobat este specific pentru ceea ce va face poliţia constănţeanului. Orice cetăţean din Constanţa va putea să reclame poliţiştii locali care nu îşi fac treaba”, a declarat, ieri, după şedinţa CLM, primarul Radu Mazăre. Pentru înfiinţarea Poliţiei Locale se ridicau, la începutul anului, două probleme: imposibilitatea angajării de personal din cauza ordonanţei Guvernului care limita numărul de posturi în administraţia publică locală şi imposibilitatea dotării Poliţiei Locale din cauza unei alte ordonanţe a Guvernului, prin care toate achiziţiile erau blocate. În ceea ce priveşte problema angajărilor, aceasta a fost rezolvată, autorităţile locale urmând să solicite avizul de la Ministerul Administraţiei şi Internelor şi de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP). “În ceea ce priveşte autoritatea locală, s-a făcut tot ceea ce trebuia, şi mă refer aici la toate documentele pentru înfiinţarea Poliţiei Locale. Am făcut deja toate demersurile către ANFP şi MAI, urmând să primim răspunsul în perioada următoare, în ceea ce priveşte angajările şi numărul de posturi. Noi, la Constanţa, am mai avea nevoie de 268 de posturi pentru a completa schema Poliţiei Locale. Imediat ce primim avizele de la Bucureşti, vom demara procedurile de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor”, a declarat directorul executiv al Poliţiei Locale Constanţa, Vasile Bălan. În ceea ce priveşte problema dotării, aici nu putem vorbi despre o rezolvare din partea Guvernului, Primăria Constanţa fiind obligată să apeleze la agenţii economici locali pentru a obţine donaţii pentru dotarea poliţiştilor locali.