Poliţia Plajei, în acţiune

Poliţişti echipaţi în tricou, pantaloni scurţi şi pantofi sport patrulează, de ieri, pe plajele litoralului românesc, pentru a veghea la şiguranţa turiştilor. „Poliţia Plajei“, cum a fost simbolic denumită, va fi formată din 70 de poliţişti şi jandarmi constănţeni care patrulează pe plajele litoralului românesc în fiecare zi, în intervalul orar 10.00 - 18.00. „Astăzi (n.r. - ieri) lansăm cea de-a treia componentă a programului “Litoral 2009”: paza şi siguranţa turistului pe plaja litoralului românesc, care nu au treabă cu dispozitivele de siguranţă publică aflate pe litoralul românesc. În acest program, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) are pentru prima oară rolul de coordonator şi de integrator al celor trei componente - salvarea pe plajă, punctele de prim ajutor şi paza şi ordinea publică pe plajă. Pînă în prezent era un haos total pe litoral, pentru că nu ştia nimeni ce are de făcut. Anul acesta am reuşit să coordonăm toate cele trei componente“, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. El a precizat că CJC a achiziţionat echipamentele de vară pentru poliţiştii ce vor patrula pe plajă şi speră ca, odată cu activarea patrulelor mixte (poliţie - jandarmerie), să dispară contrabanda şi vînzarea ambulatorie pe plajă. Valoarea totală a echipamentelor pentru Poliţia Plajei este de 15.000 de euro, fără TVA.

La prezentarea noilor uniforme pentru Poliţia Plajei, prefectul Constanţei, Tit Liviu Brăiloiu, a declarat că, începînd cu 1 iulie 2009, pe litoral acţionează, în afara forţelor de ordine ale judeţului, 250 de poliţişti detaşaţi din toată ţara. „Ei vor sta pe litoral pînă pe 1 septembrie pentru a asigura paza şi ordinea publică şi vor desfăşura şi activităţi de poliţie rutieră, în special privind fluidizarea traficului, de la Cernavodă spre Constanţa şi spre sudul litoralului. Brăiloiu a mai spus că a discutat deja cu primarii localităţilor de pe tronsonul Cernavodă - Constanţa, dar şi cu reprezentanţii Poliţiei Rutiere, pentru a oferi şoferilor posibilitatea să circule cu 70 km/h, în vederea fluidizării traficului spre litoral. Adjunctul şefului Inspectoratului Judeţean de Poliţie, comisar şef Adrian Rapotan, a declarat că, iniţial, în planul de măsuri pentru sezonul estival 2009, nu au fost prevăzute patrulele care acţionează pe plajă, din cauza bugetului de austeritate. „După primele două săptămîni de la sosirea detaşaţilor, am constatat o creştere a riscurilor şi vulnerabilităţilor pe partea de plajă a litoralului, unde cetăţenii simţeau un sentiment de nesiguranţă. Dorim să eliminăm comerţul ambulant şi furturile de pe plajă, care sînt, de fapt, principalele probleme cu care ne-am confruntat. Mulţumesc pentru operativitatea de care s-a dat dovadă în găsirea acestor echipamente, lucru care nu este pentru poliţie, ci pentru cetăţeni“, a declarat Rapotan. El a adăugat că există o strategie bine pusă la punct, precizînd că pe plajele litoralului românesc vor acţiona 5 patrule pe zona Năvodari, 10 patrule în staţiunea Mamaia, 2 patrule pe plaja Modern din Constanţa, la Eforie - 5 patrule, la Costineşti - 4 patrule, Neptun - 4, Mangalia, fără Saturn, - 2 patrule, 2 Mai - o patrulă şi 2 patrule la Vama Veche. Potrivit lui Rapotan, patrulele vor fi foarte flexibile şi vor acţiona în cazurile unde este nevoie. De asemenea vor fi şi echipe de poliţişti în civil care vor acţiona în staţiunile de pe litoral.