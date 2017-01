POLIŢIA ROMÂNĂ ŞI CAZUL „CAIAC”

Dacă ieri am încercat să scriu un „epitaf” ziaristic, astăzi mă voi încumeta să comit un pamflet împotriva Poliţiei Române. Degeaba se calcă pe călcîie premierul şi preşedintele în acordarea de premii pentru olimpicii noştri, degeaba vrea Mircea Geoană, împreună cu lupii tineri din PSD, modificarea Constituţiei, pentru a mai cosmetiza imaginea partidului, chiar şi împotriva poziţiei lui Ion Iliescu, degeaba ne judecăm cu Ucraina la Haga, degeaba sîntem membri UE, pentru că viaţa cotidiană din scumpa noastră patrie a devenit mai periculoasă şi mai nesigură decât în suburbiile metropolei New York, în lumea interlopă de la Moscova sau la Bagdad… Da!

Recentele evenimente petrecute în Craiova reprezintă o recidivă scandaloasă. Ministerul de Interne se scuză că încă nu s-a votat „legea poliţistului”, iar agenţii nu au întotdeauna „temeiul legal” de a interveni energic. Halal scuză! Abia după împuşcarea lui „Caiac” au apărut în presă amănunte despre reţeaua pe care o conducea. Aşa s-a descoperit că numele său era pe buzele tuturor ţiganilor din Craiova. Personajul fusese văzut la televizor de mai multe ori, pentru că era recidivist. Unele posturi de televiziune au intrat în posesia unor imagini filmate la o petrecere de acum cîţiva ani, la care au participat mulţi dintre capii clanului „Caiac”. Am putut vedea cu stupoare nişte mutre înspăimîntătoare de mafioţi romi, plini de ghiuluri şi cu burţile umflate. Parcă eram pe vremea lui Al Capone, dacă nu cumva mai rău! Toate chestiile astea nu le ştia poliţia? Conducerea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Olt a fost schimbată de două ori în ultimii ani, din cauza acestor scandaluri de stradă care reprezintă un pericol public, însă situaţia nu s-a îmbunătăţit nici cu un milimetru… Ori este vorba de corupţie, ori este un caz de incompetenţă crasă sau, mai rău, de indiferenţă! Să veniţi, la mine, în cartierul Balta Albă din Bucureşti, să vedeţi ce atitudine are Poliţia Comunitară cînd se iau la bătaie vecinii pentru locurile de parcare… Stau agenţii cu mîinile încrucişate şi privesc nepăsători! Unul mi-a dat o replică de zile mari: „Un cititor de contor de la Electrica are salariul dublu, faţă de mine.” Păi, atunci, fă-te cititor de contor, nene, şi lasă pe altul mai vrednic în locul tău! Dar pentru că toate astea nu păreau suficiente, au apărut şi incidentele de la înmormîntarea lui „Caiac”, în „contrapartidă” cu cele de la Clejani. Poliţia ori nu face nimic, ori o face de oaie.

Din cauza acestor reţele şi clanuri mafiote de ţigani care se răfuiesc în plină stradă, am ajuns în situaţia incredibilă pentru anul 2008 de a ne teme să ieşim seara din casă sau de a-i lăsa pe copii la joacă. Ne mai lipsesc doar atentatele teroriste. Iar pe maşinile celor care trebuie să ne păzească stă scris cu litere mari: „Poliţia - siguranţă şi încredere.” Ce ironie amară!