Poliţia Română va plăti 12 mil. euro pentru bilete de avion pentru repatrierea cetăţenilor extrădaţi

Poliţia Română a încheiat la finele lui 2014 cu mai multe companii, printre care Tarom, Eximtur şi Perfect Tour, un acord cadru pe doi ani, în valoare totală de 11,8 milioane euro cu TVA, pentru servicii de transport aerian necesare repatrierii a până la 5.600 de cetăţeni. Prin acest acord vor fi achiziţionate până la 5.600 de bilete pentru extrădaţi, plus a unui număr dublu de bilete pentru poliţişti. Contractul cu valoarea cea mai mare, respectiv 3,55 milioane euro, a fost încheiat cu Olimpic International Turism, care va asigura biletele pentru şapte destinaţii, respectiv Lisabona, Bruxelles, Barcelona, Madrid, Frankfurt, Munchen şi Praga. Olimpic International Turism şi-a mai adjudecat şi un cotract în valoare de 1,43 milioane euro, în baza căruia acoperă transporturile pentru 34 de oraşe din Europa, SUA, Asia, Africa şi America. Un alt contract important, în valoare de 2,55 milioane euro, a fost câştigat de Danco Pro Communication, care va furniza biletele pentru opt destinaţii, printre care Amsterdam, Londra, Monte Carlo (via Nisa), Roma, Milano şi Paris. Operatorul aerian de stat Tarom şi-a adjudecat două contracte, de 82.000 euro, respectiv 385.000 euro, pentru tranzitul din Dublin, Aman, Beirut, respectiv Viena. Perfect Tour, cea mai mare agenţie de turism din România după rulajul din 2013, va furniza biletele pentru Zagreb, Valencia, Erevan şi Sarajevo, iar Eximtur pe cele pentru Zurich, în baza unor contracte de 234.000 euro, respectiv 163.000 euro. Round The World Travel a câştigat alte două contracte, de 343.000 euro (Sidney şi Melbourne), respectiv de 756.000 euro, cel din urmă acoperind 18 destinaţii, printre care Seul, Tokyo, Chicago sau Havana. Contractele au fost atribuite prin licitaţie deschisă, pentru preţul cel mai mic, şi acoperă 78 de destinaţii din totalul de 87 prevăzut în caietul de sarcini anexat anunţului de participare. Pentru toate cele 87 de destinaţii, IGPR a estimat că va avea nevoie de minim 87 şi maxim 5.846 de bilete, pentru extrădaţi, respectiv între 174 şi 11.692 bilete pentru poliţişti.