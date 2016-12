Poliția Română face cercetări după ce site-ul FRF a fost atacat de hackeri

Poliția Română s-a autosesizat și face cercetări după ce site-ul Federației Române de Fotbal (FRF) a fost atacat de hackeri, marți după-amiază, afişând un motto al suporterilor albanezi, steagul Albaniei şi un video motivaţional, anunță oficiali din cadrul instituției.

Poliția Română, prin specialiștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate (DCCO), face verificări în legătură cu posibile fapte de acces neautorizat la un sistem informatic și alterarea integrității datelor informatice, anunță oficiali din cadrul instituţiei. Aceleași surse precizează că poliţia s-a autosesizat "în urma informațiilor apărute în media centrală, cu privire la un atac cibernetic asupra site-ului Federației Române de Fotbal(FRF)".

Site-ul oficial al FRF a fost spart, marţi, de hackeri,minute în șir afişând un motto al suporterilor albanezi, steagul Albaniei şi un video motivaţional.

Redăm mai jos mesajul complet de pe prima pagină a site-ului frf.ro, postarea fiind însoţită de un video de pe Youtube cu titlul "Romania vs Albania Motivational Promo 2016":

"Hacked by nofawkX-al

OFFICIAL WEBSITE OF ROMANIA FOOTBALL FEDERATION

Red And Black I Dress, Eagle On My Chest, Keep My Head Up For The Flag I Die, It's Good To Be Albanian"

Versurile reprezintă refrenul melodiei "Albanian" a formaţiei Etno Engjujt şi se traduc: "În roşu şi negru mă îmbrac, un vultur am pe piept, ţin capul sus, pentru steag mor, este bine să fii albanez".

Problema a fost remediată de administratorii site-ului Federaţiei Române de Fotbal.

Echipa naţională de fotbal a României a pierdut, duminică, meciul cu Albania, scor 0-1, în grupele Euro 2016.