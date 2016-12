Poliţia Rutieră Constanţa, decimată de corupţie

Serviciul Poliţiei Rutiere Constanţa, zdruncinat din temelii! Nu mai puţin de 39 de subofiţeri suspectaţi de fapte de corupţie au fost săltaţi, ieri dimineaţă, din paturi, de către mascaţi, şi aduşi cu dubele la sediul Direcţiei Generale Anticorupţie Constanţa (DGA). Casele poliţiştilor au fost răsturnate cu susul în jos de ofiţerii anticorupţie, care, ajutaţi de zeci de jandarmi, au făcut, începînd cu orele 6.00, peste 50 de percheziţii, în urma cărora au ridicat computere, laptop-uri, înscrisuri, bani şi documente. Percheziţii au fost efectuate şi în birourile Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR), de pe strada Cuza Vodă, de unde anchetatorii au plecat cu mai multe unităţi centrale şi dosare, probe pe care le-au adus apoi la sediul Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa. Zeci de maşini ale Jandarmeriei au făcut, ieri, nenumărate curse între sediul DGA Constanţa şi clădirea Parchetului, însoţind, la audieri, o treime din personalul actual al SPR Constanţa. Măsurile de siguranţă luate în apropierea Parchetului au fost cît se poate de drastice. Jandarmii au izolat perimetrul, restricţionînd accesul în zonă, pentru a face loc dubelor cu geamuri fumurii care au curs fără încetare în parcarea din spatele imobilului. Iureşul dezlănţuit dimineaţă a durat ore în şir, oamenii legii scotocind şi casele a patru „civili”: Gigel Budur, Alin Bogdan Drughe, George Guliu şi Marian Alexandru Lupu. Suspecţii sînt cercetaţi pentru infracţiunile de luare de mită şi dare de mită, trafic de influenţă, abuz în serviciu, folosirea în mod direct sau indirect de informaţii ce nu sînt destinate publicităţii, permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii şi fals intelectual.

Informaţii-şoc!

Acţiunea de ieri are loc după aproape şase luni de filaj, timp în care anchetatorii au monitorizat activitatea celor 39 de subofiţeri, cu ajutorul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI). Amănuntele dezvăluite ieri de anchetatori sînt de-a dreptul şocante. Procurorii spun că, pentru a nu le întocmi dosare penale unor persoane prinse conducînd sub influenţa băuturilor alcoolice, cîţiva agenţi de poliţie au cerut în mai multe rînduri ajutorul unei colege care lucra în dispeceratul SPR Constanţa. Rolul acesteia era extrem de simplu: tot ce trebuia să facă era să sufle în aparatul Drager în locul şoferilor, care scăpau basma curată, deşi plecau acasă pe patru cărări. Cînd nu era testată cu etilotestul, spun anchetatorii, dispecera SPR Constanţa scria în procesele verbale alte valori ale alcoolemiei decît cele reale. Procurorii spun că au existat şi cazuri în care unii dintre agenţii de poliţie audiaţi ieri au trimis pur şi simplu acasă şoferi care provocaseră accidente rutiere soldate cu victime, după care au scris în rapoartele întocmite că respectivii conducători auto nu fuseseră găsiţi la locul faptei. Potrivit anchetatorilor, cazurile erau apoi înregistrate ca AN-uri (autor necunoscut - n.r.) şi pe dosare se aşeza praful. Se pare că suspecţii foloseau prescurtări atunci cînd vorbeau la telefon despre cazurile în care interveneau în favoarea unor persoane de la care primeau bani pentru a le trece cu vederea abaterile comise în trafic. Spre exemplu, „pp” însemna puncte de penalizare, iar „av”, avertisment. Interesant mai este şi faptul că mulţi dintre agenţii de poliţie audiaţi ieri lucrează de mai puţin de trei ani la SPR Constanţa.

Trei agenţi i-au ajutat pe autorii jafului de la Hîrşova

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa, trei subofiţeri de poliţie au obstrucţionat ancheta Poliţiei în cazul jafului petrecut în oraşul Hîrşova, în noiembrie, anul trecut. Anchetatorii spun că, la puţin timp după acea lovitură, agenţii Andrei Daniel Mircea, Elvin Cadîr şi Enis Vuap l-au avertizat pe Marian Alexandru Lupu, unul dintre principalii suspecţi în dosarul tîlhăriei, că autoturismul i-a fost dat în consemn şi că organele de poliţie sînt pe urmele lui. Mai mult, spun procurorii, pe 19 noiembrie 2008, agenţii Andrei Daniel Mircea şi Elvin Cadîr i-au comunicat lui Marian Alexandru Lupu dispunerea echipajelor de poliţie de pe raza municipiului Constanţa şi misiunile pe care acestea le aveau, încălcîndu-şi astfel atribuţiile de serviciu. Reamintim că, pe 10 noiembrie 2008, în jurul orelor 16.00, Adriana Socaci, concubina lui Marian Chiocaru, un om de afaceri din Hîrşova, a fost atacată în timp ce se pregătea să intre în blocul în care locuieşte, situat pe strada Alexandru cel Bun, din Hîrşova. Femeia a fost lovită cu pumnii de doi indivizi cu cagule pe faţă, care au obligat-o să intre în locuinţă şi să le spună cifrul casei de bani pe care omul de afaceri o avea în apartament. Atacatorii au acţionat rapid, nu au vorbit între ei în timpul jafului, iar cînd au solicitat accesul la seif şi-au modificat vocea, ca să nu poată fi recunoscuţi. Tîlharii au reuşit să plece cu 140.000 de euro şi 700.000 de lei, bani care nu au fost recuperaţi.

Intervenţii fără număr

Lista continuă cu zeci de cazuri în care agenţii de poliţie cercetaţi au omis sancţionarea unor persoane care încălcaseră legislaţia rutieră. De fiecare dată, spun anchetatorii, poliţiştii primeau telefoane de la intermediari, care le cereau să treacă cu vederea abaterile respective. Agenţii se conformau şi, pentru „înţelegerea” de care dădeau dovadă, erau recompensaţi cu diferite sume de bani. De asemenea, spun anchetatorii, agenţii de poliţie le-au furnizat unor persoane informaţii clasificate, au anulat fără temei amenzi de circulaţie, şi-au traficat influenţa pe lîngă alţi colegi, au omis în mod intenţionat inserarea în conţinutul proceselor verbale de contravenţie a unor elemente esenţiale, pentru a le oferi făptuitorilor posibilitatea de a contesta şi, ulterior, de a obţine anularea respectivelor procese verbale. Un alt caz interesant despre care procurorii au vorbit este cel petrecut pe 2 mai 2009, atunci cînd agentul de poliţie Romeo Georgian Gănuţ a fost sunat de Gigi Cristian Ruşescu, care i-a cerut „să şteargă” nişte imagini video în care şoferul unui autoturism Volkswagen Touareg era surprins depăşind cu mult limita legală de viteză. Zis şi făcut, spun anchetatorii. Agenţii de poliţie mai sînt învinuiţi că ar fi înapoiat înainte de termen permise de conducere reţinute şi că ar fi falsificat documente. Dosarul a ajuns pe masa ofiţerilor Anticorupţie în februarie, anul acesta.

Concedii întrerupte

Secretarul general al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor, Toader Paraschiv, a declarat, ieri: “Am venit la Constanţa special pentru acest caz. Nu ştiu pe baza căror probe s-au dispus aceste percheziţii domiciliare, nu am reuşit să iau legătura cu niciunul dintre agenţi, dar, din cîte ştiu, toţi s-au declarat nevinovaţi. Nu pot vorbi despre un abuz din partea procurorilor dar, în cazul în care probele nu sînt certe, este limpede că imaginea poliţiştilor a fost afectată şi că acestora le va fi foarte greu să se întoarcă în stradă pentru a-şi face meseria în condiţiile în care un astfel de scandal a apărut în presă. Să nu uităm că am avut de-a face cu o situaţie asemănătoare la Iaşi, acolo unde au fost cercetaţi foarte mulţi poliţişti şi, în cele din urmă, doar doi au fost suspendaţi”. După operaţiunea-şoc de ieri, cms. şef Constantin Dancu, şeful SPR Constanţa, a anunţat că a chemat din concediu cinci agenţi, pentru ca activitatea instituţiei să nu aibă de suferit. „Momentan nu pot să mă pronunţ în legătură cu ceea ce s-a întîmplat astăzi. Aştept şi eu rezultatele verificărilor. În cazul în care împotriva unora dintre agenţii audiaţi se vor dispune măsuri preventive, aceştia vor fi suspendaţi. Noi ne vom desfăşura activităţile cu publicul în condiţii normale, pentru ca cetăţenii să nu aibă de suferit. SPR Constanta are 137 de angajaţi, dintre care 120 sînt agenţi, iar cinci sînt lucrători civili”, a declarat cms. şef Dancu. „Este limpede că această problemă ne va afecta. Noi pregătisem o strategie pentru sezonul estival, în care fiecare agent de care dispuneam avea un rol bine precizat. În condiţiile actuale, vom fi nevoiţi să regîndim planul de acţiune”, a precizat cms. şef Tudorel Dogaru, şeful Biroului Drumuri Naţionale şi Europene din cadrul SPR Constanţa.

Agitaţie şi nervi

În vacarmul general de ieri, pînă şi anchetatorii s-au pierdut cu firea. Doi ofiţeri DGA care escortau în pas alergător un agent de poliţie proaspăt coborît din proverbiala dubă, mai aveau puţin şi dădeau buzna în atelierul de producţie al Teatrului de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, aflat chiar lîngă sediul Parchetului. Corectaţi de jurnalişti, cei doi şi-au luat seama în ultimul moment şi au apucat-o, operativ şi prompt, spre adresa corectă. Nu la fel de uşoară a fost redresarea pentru un echipaj de mascaţi, care a nimerit, din greşeală, cu tot cu suspect, în parcarea Casei Judeţene de Pensii Constanţa, aflată în apropierea Parchetului. Din fericire, eroarea a fost recunoscută cu repeziciune de şoferul maşinii, care a făcut cale întoarsă şi a reuşit, într-un final, să ajungă la destinaţie. Au existat şi momente tensionate în faţa Parchetului. Un avocat care nu a mai vrut să aştepte ca procurorii să discute cu clientul său, l-a luat pe acesta de mînă şi l-a scos din clădire, sfătuindu-l să plece acasă.

Ordonanţe de reţinere

La închiderea ediţiei, potrivit prim-procurorului Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa, Adina Florea, nouă suspecţi fuseseră reţinuţi pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore. Dintre aceştia, şapte sînt agenţi de poliţie.

Lista poliţiştilor audiaţi ieri

Lista agenţilor de poliţie implicaţi în acest scandal: Gigi Cristian Ruşescu, Mircea Daniel Andrei, Elvin Cadîr, Dumitru Iulian Maxim, Enis Vuap, Andrei Bogdan Călugăru, Liviu Iulian Conduleţ, Cosmin Cristian, Marian Drăguţ, Paul Mihai Ciolpan, Marius Ivan, Ervin Tulei, Alexandru Ivanov, Daniel Cociu, Alexandru Manţoc, Răzvan Viorel Ţigănuş, Cornel Ionuţ Drăghici, Anatoli Trifanov, Marian Aldea, Laurenţiu Dan Mihale, Marian Gabriel Ciubotariu, Bogdan Lucian Cojocaru, Ciprian Enache, Gheorghe Gabriel Rădulescu, Mihai Alexandru Manea, Marian Adrian Chisoiu, Cristian Nazarovici, Romeo Georgian Gănuţ, Ion Zorilă, Edvin Osman, Cristina Gherlan, George Busuioc, Florin Marius Gîlcă, Gheorghe Costea, George Eduard Niţuleac şi Răzvan Scurtu.

Caz asemănător la Iaşi

Un caz similar a fost înregistrat la Iaşi. În toamna anului trecut, DGA a demarat o amplă anchetă la SPR Iaşi iar, la începutul anului 2009, a declanşat urmărirea penală în cazul a 49 de poliţişti, ulterior numărul acestora ajungînd la 52 de persoane anchetate. În urma scandalului de corupţie, comisarul şef SPR, Petru Frunză, şi-a dat demisia, iar mai mulţi poliţişti s-au transferat la alte structuri din cadrul MAI. Cea mai frecventă acuzaţie este abuz în serviciu, dar unii dintre agenţi sînt urmăriţi penal şi pentru luare de mită.