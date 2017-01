Politica firmei Vectra: plata înainte!

Păgubiţii din dosarul Vectra continuă să dea declaraţii în faţa instanţei Tribunalului Constanţa, care-i judecă pe reprezentanţii firmei imobiliare Vectra, Adrian Roşu, Gabriel Moise şi Cosmin Moldoveanu, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. Ei sunt acuzaţi că au păcălit sute de oameni, prejudiciul ridicându-se la peste 21 milioane de euro.

CREDIT BANCAR Printre persoanele înşelate se numără şi Gelu Dimaca, fostul director general al Şcolii cu clasele I-VIII „Nicolae Tonitza“ din Constanţa, condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită. Dimaca a povestit cum a ajuns să aibă încredere în angajaţii de la Vectra şi să le dea 50.000 de euro. „În vara anului 2008, după ce m-am căsătorit, am decis împreună cu soţia să ne cumpărăm o casă. Am văzut în toate ziarele şi pe bannerele din oraş anunţurile postate de SC Vectra Imobiliare cu privire la achiziţionarea de locuinţe la preţuri atractive şi am sunat ca să vedem despre ce este vorba. Am mers la sediul firmei şi ni s-a oferit un apartament cu două camere la preţul de 50.000 de euro, în condiţiile în care cel mai ieftin imobil pe care-l găsisem în Constanţa costa 70.000 de euro. Un agent imobiliar ne-a arătat schiţele vilei în care urma să fie locuinţa noastră şi zona în care era amplasată. După multe insistenţe ale soţilor Adochiţei, agenţi imobiliari la Vectra, eu şi soţia mea am decis să cumpărăm apartamentul”, a povestit Dimaca. Pentru că nu aveau bani, soţii Dimaca au contractat un credit de nevoi personale cu ipotecă pe locuinţa socrilor bărbatului, primind de la bancă 55.000 de euro, pe o perioadă de 25 de ani.

NELĂMURIRI Primul semn de întrebare cu privire la legalitatea tranzacţiei a apărut în ziua în care soţii Dimaca au mers la un notar public pentru a semna contractul de vânzare-cumpărare. „Ne-am întâlnit cu soţii Adochiţei şi cu Moldoveanu, care s-a prezentat drept administratorul SC Vectra, şi am finalizat tranzacţia. În timp ce citeam, am observat că nu era vorba despre un contract de vânzare-cumpărare, ci despre unul de cesiune, iar cei care-mi cedau mie apartamentul erau soţii Adochiţei, şi nu Vectra, aşa cum credeam. Am cerut explicaţii, însă nu am primit prea multe lămuriri. O altă problemă pe care am ridicat-o, dar care a rămas fără un răspuns clar, a fost suma trecută în contract. Deşi eu am achiziţionat locuinţa cu 50.000 de euro, bani pe care i-am dat toţi odată în faţa notarului, în document scria că o cumpăr cu 34.050 de euro. Moldoveanu ne-a asigurat că totul va fi bine, că aşa se derulează astfel de tranzacţii, şi a reuşit să ne convingă”, a adăugat Dimaca, care, în prezent, plăteşte la bancă o rată lunară de 500 de euro pentru...nimic.

ASIGURĂRI O altă păgubită de Vectra a declarat că, în octombrie 2008, i-a dat lui Moldoveanu, în două tranşe, 15.000 de euro şi 36.000 de euro pentru un apartament situat într-o vilă din zona Baba Novac. De această dată, semnarea contractului şi înmânarea banilor au avut loc la sediul firmei, şi nu la notar. „Moldoveanu m-a asigurat că firma nu va da faliment, deşi eram în plină criză financiară, întrucât materialele de construcţie fuseseră deja achiziţionate şi totul era în regulă. Mi s-a părut suspect să mi se ceară banii înainte de finalizarea locuinţei, iar Moldoveanu a spus că aceasta este politica firmei şi că imobilele se construiesc cu banii noştri. Dar nu s-a construit nimic. În prezent, vila este în acelaşi stadiu de construcţie”, a afirmat păgubita în faţa judecătorilor.