Politică la deschiderea anului școlar, la Kogălniceanu

Dacă, în mai toate școlile, începutul anului școlar s-a desfășurat sub semnul bucuriei și al emoției, ceremonia de deschidere s-a desfășurat într-un mod aparte la Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu (LTMK). Deși elevii de la clasele primare așteptau să cunoască învățătorii, iar părinții treceau prin emoțiile începutului de an școlar, primărița comunei Mihail Kogălniceanu, Ancuța Belu (PNL), a simțit că este un moment propice să crească în ochii electoratului și să își reverse nemulțumirile. Pe o înregistrare a unui părinte care a asistat la ceremonie se vede cum copiii și părinții stau în picioare, cu flori în mâini, așteptând prima strigare a catalogului din acest an, în timp ce edilul ține un discurs plin de indignare. Primărița s-a arătat nemulțumită de organizarea ceremoniei, de conducerea liceului, de felul în care arată școala, de faptul că niciun reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța nu a fost prezent la Kogălniceanu, și lista ar putea continua. ”Avem o conducere a școlii numită politic. Și această conducere a școlii nu cunoaște Legea Învățământului”, a început primărița șirul acuzelor. Pentru mai multe minute, ea aruncă valuri de acuze presărate de greșeli flagrante de exprimare, în care încearcă să evidențieze incompetența directorului din ultimul an. Mai mult decât atât, Belu a scos-o la careu pe una dintre femeile care ar împrăștia zvonuri în comună, după cum susține primărița. Pe filmare se văd câteva zeci de copii de clasele primare plictisiți și care se foiesc așteptând să intre în săli. Părinții, dar și alți oficiali participanți la ceremonie fie sunt amuzați de situație, fie privesc spectacolul care îl oferă Ancuța Belu. Inspectorul școlar general din ISJ, prof. Răducu Popescu, a ținut să se delimiteze de acest incident, pe care îl consideră un abuz. ”Doamna primar face un grav abuz exprimându-se în privința managementului unei instituții de învățământ și implicând politicul în actul educațional. Școala nu este o direcție în primărie, ci se subordonează Ministerului Educației”, a spus inspectorul. Prof. Popescu a precizat că elevii de la clasele primare și părinții au acum o amintire neplăcută legată de deschiderea anului școlar, lucru care nu trebuia să se întâmple. ”Ne delimităm de orice astfel de demers, indiferent de partidul din care face parte primarul”, a spus inspectorul școlar general.