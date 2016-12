Politica lui Putin ieftinește vacanțele pentru români

Criza economică din Rusia și conflictul din estul Ucrainei au făcut ca mulţi turiști ruși, dar și din spațiul ex-sovietic să renunțe la vacanțele de vară în Turcia, Grecia și Bulgaria, țări care au ieftinit pachetele în acest an, potrivit lui Alin Burcea, proprietarul agenției Paralela 45. „Un număr mare de ruși au renunțat la vacanțele în străinătate în acest an, atât din cauza situației politice, cât și a crizei economice prin care trece țara. Rubla s-a devalorizat puternic, economia este în regres, iar când lucrurile merg prost, oamenii renunță la vacanțe”, a spus Burcea, care vizitează în această perioadă mai multe țări europene pentru a reînnoi contractele cu hotelurile cu care colaborează agenția pe care o conduce. El a afirmat că toată această situație, la care se adaugă și conflictul din estul Ucrainei, face ca și alți turiști din fostele țări sovietice să renunțe la un sejur de vară în străinătate. În acest context, a adăugat Burcea, hotelierii din țările care au pierdut cei mai mulți turiști ruși, printre care Turcia, Grecia și Bulgaria, au fost nevoiți să păstreze tarifele de anul trecut sau chiar să le scadă cu câteva procente, în încercarea de a atrage alți turiști, cu care să compenseze lipsa rușilor. În plus, aceștia vin cu oferte speciale din ce în ce mai diverse, încercând să crească atractivitatea destinațiilor. "Aceste țări sunt preferate și de turiștii români pentru vacanțele de vară. De aceea, putem spune că politica lui Putin, care a generat situația din Rusia și din zonă, ieftinește vacanțele și pentru turiștii români", a adăugat Burcea. Șeful Paralela 45 spune că o destinație tot mai căutată de români pentru vară, în afara Turciei, Greciei și Bulgariei, este Spania, agențiile românești operând mai multe chartere săptămânale către stațiunile de pe litoral din această țară.