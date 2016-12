„Politica monetară va rămâne prudentă”

Consilierul guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR), Lucian Croitoru, a declarat, la sfârşitul săptămânii trecute, la Constanţa, că politica monetară va fi caraterizată de prudenţă, iar aceasta se va traduce prin reduceri ale ratelor dobânzilor în funcţie de cum vor arăta datele. „Aceste reduceri vor reflecta în mare măsură modul în care sunt acorate anticipaţiile inflaţioniste. Dacă se va dovedi, la un moment dat, că anticipaţiile inflaţioniste nu sunt bine ancorate, acest lucru se va reflecta într-o reducere mai mică a dobânzilor. Dacă recesiunea va continua şi se dovedeşte că anticipaţiile sunt bine ancorate, atunci aceste reduceri ale dobânzilor pot fi relativ mari. Oricum vor fi, mai mari sau mai mici, ele se vor încadra în limite prudente. Asta a fost caracteristica BNR în ultimii ani şi aşa va rămâne în continuare”, a spus Croitoru. El a adăugat că orizontul mediu al politicii BNR este ghidat ca împreună cu alte politici să intrăm în zona euro în 2015. „Este o dată care a fost menţionată, inclusiv de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, atunci când a fost învestit de Parlament şi consider că este o ţintă fezabilă, chiar dacă unii spun că poate criza a îndepărtat acest orizont. Depinde foarte mult de adoptarea unor măsuri, mai ales în aria fiscală”, a afirmat consilierul guvernatorului BNR. Referitor la măsurile fiscale, Croitoru a declarat că este nevoie, în primul rând, să atingem, în 2012, un deficit de 3% din Produsul Intern Brut (PIB). De altfel, spune el, aceasta este o sarcină dificilă pentru că mutarea, de la 7,1%, cât a fost în 2009, la 3%, în 2012, înseamnă reduceri destul de importante ale cheltuielilor. Consilierul guvernatorului BNR consideră că reluarea creşterii economice în România depinde în mare măsură de ce se întâmplă pe plan mondial. „Economia va ieşi din criză, însă va depinde foarte mult de reluarea încrederii în interior, iar acest lucru va fi condiţionat de ce se întâmplă pe plan modial. Sunt economii mari, ca ale Statelor Unite, Marii Britanii, care au început să se stabilizeze. Stimulii financiari ai statelor respective încep să se epuizeze şi sunt înlocuiţi de încrederea investitorilor. Economia mondială ne va influenţa pe aceleaşi canale prin care a venit şi criza, însă tot cu întârziere, de circa 6-12 luni”, a spus Croitoru. În ceea ce priveşte relansarea creditării, Croitoru este de părere că aceasta se va relua chiar din acest an, însă treptat. „Nu este nevoie de o relansare la viteze foarte mari. Am avut viteze foarte mari în creşterea creditării şi nu a fost bine. Cred că o relansare modestă este sustenabilă”, a declarat Croitoru. Referitor la scăderea ratele dobânzilor, el a spus că acestea vor fi influenţate de inflaţie, care se află pe o pantă descendentă, motiv pentru care vor scădea în perioada următoare, dar treptat. „Este şi o necesitate reducerea dobânzilor pentru că diferenţialul de dobândă, de exemplu, între România şi ţări din vest, este mare, ea reprezintă un puternic stimulent pentru intrări mari de capitaluri, inclusiv pentru cele speculative şi nu vream să facem acest lucru. Cred că reducerea dobânzilor depinde de atingerea ţintelor de inflaţie şi de menţinerea stabilităţii financiare a sistemului”, afirmat Croitoru.