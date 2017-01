Politica pumnului

Deputatul PSD Bogdan Niculescu Duvăz a acuzat Puterea de faptul că parlamentarii au fost împiedicaţi să intre în clădirea Legislativului, fiind luate măsuri abuzive în acest sens de actuala putere. “Dispozitivele de pază au fost puse în mod absolut aberant. Nici noi, parlamentarii, justificându-ne cu legitimaţii nu puteam intra în suprafaţa Parlamentului, ni se interzicea pur şi simplu. Recunosc că am făcut uz de faptul că sunt poate o persoană mai veche în politică şi cunoscută şi până la urmă am găsit bunăvoinţa unui poliţist“. Incidentul semnalat de Duvăz se alătură celorlalte petrecute ieri dimineaţă în Palatul Parlamentului, şi comandate de reprezentanţii puterii care, de frică, au apelat la cele mai dure măsuri de securitate. Preşedintele PSD Victor Ponta a declarat, înainte de a intra în Parlament, că ministrul de Interne, Traian Igaş, le-a spus jandarmilor că se pregăteşte o lovitură de stat şi i-a dotat cu muniţie pentru miting. Igaş a răspuns imediat, afirmând că cele spuse de Ponta sunt minciuni şi dezinformări. Afirmaţia liderului PSD a fost susţinută şi de Liviu Dragnea. “Suntem în faţa unei clădiri care se numeşte Casa Poporului. Dacă este aşa, de ce aduci forţe de ordine, într-un număr impresionant? Ca s-o apere de cine, nu de popor? Nu a spus nimeni că vine să dărâme Palatul Parlamentului sau să mişte vreun fir de păr doamnei Udrea sau domnului Boc. Alarmă de grad zero pentru Ministerul de Interne în Bucureşti înseamnă glonţ pe ţeavă”, a spus Dragnea.