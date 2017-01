Politica românescă, în mass media internaţională

Bătăliile politice aprige duse în ultima perioadă în România au stârnit interesul mass media internaţională. The Economist trage concluzia că Traian Băsescu a câştigat o bătălie, dar războiul politic dintre şeful statului şi premier va continua. Pe 21 august, Curtea Constituţională a invalidat referendumul pentru demiterea lui Băsescu. Chiar dacă 88% din cei care au votat au dorit ca Băsescu să plece, curtea a decis că prezenţa la vot a fost sub pragul de 50% al alegătorilor înregistraţi cerut de constituţie”, se arată în editia din 24 agust 2012. Acestea sunt faptele, comentariile The Economist aparţinându-i lui Sorin Ioniţă, “de la think-tank-ul Expert Forum din Bucureşti”. “În teorie, Băsescu poate acum să se reîntoarcă la funcţia sa. În practică, majoritatea parlamentară va acţiona astfel încât preşedintelui să-i facă cât de greu posibil să-şi exercite funcţia. Ei încă pot să-i joace feste, avertizează Sorin Ioniţă”, scrie The Economist. (C.M.)