Politică suburbană cu Ghiță și Vanghelie

Imediat după ce conducerea PSD i-a dat afară din formațiune pe Sebastian Ghiță și Marian Vanghelie, ne întrebam de ce a luat această măsură. Acum, după ce foștii social democrați și-au arătat adevărata față, ne-am lămurit de ce colegii lor le-au arătat ușa. De când au părăsit PSD, Ghiță și Vanghelie au început să se ia la trântă în declarații prin studiourile televiziunilor. Și măcar de-ar avea argumente cu care să se lovească. În loc să discute ca doi oameni civilizați, în cadrul unei emisiuni, ei nu numai că se acuzau unul pe altul de fapte de corupție, ci mai aveau puțin și se scuipau. Exact ca-n mahala. Vom reda o parte din discuția (a se citi - disputa) dintre cei doi. Țineți-vă bine. „Marian Vanghelie (MV): „Eu când eram șef în acest partid, Ghiță dormea pe la ușile partidului”. Sebastian Ghiță (SG): „Vanghelie, șef e un titlu de bucătar, domn'le. Haideți s-o mai lăsăm cu șefia!”. SG: „Nu voi fi niciodată în aceeași tabără cu dvs.”. M.V: „Da' nici nu te caută nimeni”. SG: „Am să desconsider tot timpul orice tabără din care dvs. faceți parte””. După ce s-au lovit reciproc cu declarații, Ghiță s-a lăudat că a terminat o facultate, iar Vanghelie s-a umflat în pene că are... inteligență nativă (!?). „Știți câte diplome puteam să am?”, a întrebat Vanghelie. Asta ne întrebăm și noi. Oare pentru asta există... Mastercard?