Politichia - fundătura României

Politichia a ajuns fundătura României, fără electricitate de bun simţ şi fără cei şapte ani de-acasă, fără o minimă decenţă. Pute peste tot a grupuri de interese! Cine intră în fundătură, atenţie, îl mănîncă porcii. Fundătura României seamănă tot mai mult a troacă de porci pentru bălăcărit. Exponenţii fundăturii umblă tot timpul cu zoaie pe faţă. Cît e ziua de mare, politicienii îşi spală izmenele în văzul lumii. Se simte aerul slinos şi acru al corupţiei. Spălatul izmenelor în văzul lumii reprezintă preocuparea de bază a aliaţilor. După ce le storc, aruncă unii în alţii cu ele. Se bat cu izmenele peste faţă. Organizează adevărate turniruri. În fundătura României supravieţuieşte doar cel cu fleanca mare şi capabil să dea iute cu capul în gură. Se dau unii în vînt după aruncatul cu zoaie de la distanţă. Exponenţii fundăturii au transformat România într-o mahala! Marii noştri conducători au revoluţionat revoluţia, intrînd cu bălegarul în istorie. Acum, dacă tot s-a găsit beletul roz, s-a trecut la lupta corp la corp cu izmenele la gît. Scenariul se derulează ameţitor sub lozinca „Ba pe-a mamii dumneavoastră” sau după reţeta de succes „Cine spune ăla este”. Sîntem în faza progresivă a trecerii de la păruiala locală la cea generală. Fundătura e sufocată de bătăuşi cu bigudiuri şi de diversioniste cu decolteu. În fundătura României se serbează cu foc şi izmene la vedere, în întreaga lor splendoare, intrarea noastră în Uniunea Europeană. Jalnic spectacol, dar, ce-i drept, cu actori talentaţi. Recuzita este completată cu o ofertă diversă de lături pe măsura beligeranţilor. De la belet, conform unui scenariu incredibil, s-a trecut la acuze cu iz mafiot. Politichia, ca fundătură a României, seamănă foarte mult cu un cartier insalubru plin de băltoace şi prostituate. Cît e ziulica de mare, nu se aud decît ţipete şi chirăituri. Încăierările politice sînt la ordinea zilei. Se organizează clandestin lupte între curcanul Traian, care are mărgele roşii mai multe, şi cocoşul năpîrlit Călin. Se fac pariuri. Cine spală mai repede izmenele celuilalt în văzul lumii! Partidul Democrat şi PNL sînt doi vecini care nu se mai suportă în fundul fundăturii. Nu fac altceva decît să se căţelească, după ce au ucis fiecare în parte capra vecinului. Răsună fundătura de strigătele cumpărătorilor de haine vechi, evident, ca în orice mahala care se respectă. Degeaba pozează mai marii ţării în politicieni moderni şi exponenţi educaţi ai României! Cînd merg pe afară se îmbrîncesc pentru un colţ de turtă dulce tricolor. Îşi dau brînci de pe scenă. Îşi iau vorba din gură, mimînd respiraţia artificială în caz de prim-ajutor. În realitate, îi caracterizează pusul poalelor în cap, cu orizontul dizgraţios de rigoare. S-a transformat politichia noastră într-o fundătură de mahala în care troaca de porci reprezintă indicele valoric. Se ceartă prezidentul şi premierul ca două ţaţe. Au ajuns să se dea în gît în faţa naţiunii! Răsună fundătura de acuze dintre cele mai incredibile. Şi noi care credeam că am ales un portocaliu imaculat! Nu-i aşa că e cam căcăniu? Mai mare rîsul! Stă Opoziţia şi se uită la ei ca la circ! Ba chiar îşi permite să chibiţeze. Aţîţă-i, drace, şi nu le da pace! Prezidentul şi premierul îşi cară reciproc castane în cap după modelul şcolerilor în care s-a încins tărîţa. Căzut pe spate de plăcere, poporul îi pozează cu telefonul mobil. Nicio altă guvernare nu ne-a mai oferit atîtea lupte tătăreşti pe cap de locuitor! Fundătura României, cu diverşi politicieni în stare de ebrietate, e plină de gropi. Sînt gropile săpate în acord global de prezident premierului. Conform noilor legi ale gravitaţiei politice, s-ar putea să cadă chiar dumnealui în ea. Dacă vor pica amîndoi, atunci, mai mult ca sigur, destinul face ca prezidentul şi premierul să fie nedespărţiţi! Politichia a devenit fundătura României. Vezi aici tot felul de feţe pestriţe şi de afemeiaţi care nu ies din cuvîntul decolteului. Au ajuns să meargă de-a buşilea prin fundătură. Pînă o să li se înfunde de tot!