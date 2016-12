Politici coerente în materie de drept penal

Viviane Reding, comisarul european pentru Justiţie, a deschis, marţi, reuniunea inaugurală a grupului de experţi privind politica în materie penală a UE. Un număr de 20 de experţi de nivel înalt din domeniul juridic, cadre universitare şi practicieni se reunesc pentru a discuta şi a oferi consultanţă Comisiei Europene privind aspecte esenţiale ale dreptului penal al UE. Grupul include judecători, procurori şi avocaţi din 13 state membre ale UE, care reprezintă principalele tradiţii juridice din UE. În grup nu se află niciun român.

Grupul de experţi va contribui la îmbunătăţirea calităţii legislaţiei UE în materie penală, în lumina noilor dispoziţii din Tratatul de la Lisabona şi din Carta drepturilor fundamentale. Acesta se va întruni de două ori pe an. Grupul a fost creat în urma unei comunicări publicate în septembrie 2011, în care Comisia a prezentat strategia şi principiile pe care intenţionează să le aplice atunci când recurge la dreptul penal al UE pentru a consolida asigurarea respectării politicilor europene şi pentru a proteja interesele cetăţenilor. Dreptul penal al UE poate contribui la asigurarea faptului că legislaţia UE este respectată. Normele privind prevenirea manipulării pieţelor financiare prin practici precum utilizarea abuzivă a informaţiilor confidenţiale, privind prevenirea fraudării banilor contribuabililor sau privind protecţia mediului sunt eficace doar în cazul în care se asigură respectarea acestora.

Consiliul de Miniştri al UE adoptă de peste zece ani norme în materie penală pentru o mai bună combatere a criminalităţii, fenomen care se dezvoltă din ce în ce mai mult transfrontalier şi are un caracter tot mai sofisticat. Însă acestor norme le lipseşte adesea baza unei politici coerente. În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, UE poate recurge la dreptul penal pentru a consolida asigurarea respectării normelor şi politicilor UE. Legislaţia penală trebuie să fie adoptată în prezent de către Parlamentul European şi Consiliu, sub controlul judiciar deplin al Curţii Europene de Justiţie. În plus, parlamentele naţionale sunt chemate să joace un rol important în dezvoltarea legislaţiei UE în materie penală.

Având în vedere acest peisaj juridic schimbat, Comisia Europeană a publicat, în septembrie 2011, un document de politică intitulat „Către o politică a UE în materie penală: asigurarea punerii în aplicare eficace a politicilor UE prin intermediul dreptului penal”, care stabileşte condiţiile în care UE ar trebui să instituie o politică penală coerentă şi consecventă la nivelul UE. Prin demararea activităţii grupului de experţi, Comisia Europeană îşi concretizează anunţul din luna septembrie a anului trecut. La 21 februarie 2012, Comisia a adoptat decizia de instituire a grupului. Prin componenţa grupului se vizează garantarea unui nivel înalt de expertiză, precum şi, în măsura posibilului, un echilibru adecvat în ceea ce priveşte competenţele, originea geografică şi sexul. Membrii au un mandat de trei ani şi acţionează cu titlu personal şi gratuit. Discuţiile purtate în cursul reuniunii inaugurale s-au concentrat pe două teme recurente: interacţiunea dintre sancţiunile administrative şi cele penale şi obligaţia ca statele membre să prevadă sancţiuni penale eficace, proporţionale şi disuasive.