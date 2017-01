Politici publice în educație pentru prevenirea, combaterea și interzicerea segregării școlare

18:32:06 / 28 Decembrie 2016

elevi la scoala 28

Mai bine ati vedea ce se intampla in scoli cu adevarat. La scoala 28 exista intr-o clasa de a V-a elevi pe care care nu stiu cine i-ar dori prin preajma. Deranjeaza orele, injura, agreseaza si verbal si fizic colegii dar si profesorii. Numai ore nu se fac acolo. Pacat de profesori caci nu stiu cat vor mai rezista in ritmul asta. Scoala nu poate lua nici o masura ca nu poate, nu are parghii. Doi dintre elevi sunt de alte etnii, altul e banuit a avea niste probleme medicale pe care parintii inca nu vor a le recunoaste si uite asa in timp se distruge o clasa intreaga. Va rugam luati masuri | As vrea sa mai aud si alte opinii si pareri de la parinti.