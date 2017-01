Politician britanic: M. Britanie trebuie să iasă din UE pentru a scăpa de „hoţii şi violatorii români“

09:29:58 / 04 Martie 2016

migranti

...aceasta solutie ar afecta afacerile,social,chiar si economic poporul englez,plus relatiile cu Europa! Oare politicienii englezi, numai gandesc? Defapt, cred eu ca,voi ati ramas in trecut ca si mentalitate, neintelegand ca viata evolueaza astazi extrem de rapid si,in loc sa profitati voi plangeti ca niste domnisoare de pension... Elaborati urgent legi care sa interzica cersitul,pedeapsa sa fie dura la prima abatere,si extrem de dura cu urmatoarele, plus munca sa fie obligatirie pe timpul detentiei. Acelas lucru sa fie valabil si pentru hoti,iar prostituatele sa intre sub incidenta aceleasi legi, sa se inregistreaza obligatoriu si, sa plateasca taxe. Primariile oraselor,sa stabileasca individual un numar maxim de persoane ce ofera astfel de servicii,iar cine lucreaza in domeniu neautorizat...sa plateasca. PS: Am totusi o nedumerire,nu va plac romanii,dar hoardele de migranti ce va cotropesc, si vin la voi doar pentru protectia sociala pe care o acordati,va plac?