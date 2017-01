Din cauza numeroaselor pene de cauciuc pe care le face la tot pasul, politicianul fîs emite diverse zgomote ciudate. Ca şi în cazul consumului exagerat de fasole mexicană, pentru că aia autohtonă îi stă în gît, motiv pentru care face tot timpul alergie. Politicianul în cauză este un fîs total de la cap la coadă. Încă de la începutul carierei sale, evident, politice, ne-a fîsîit pe toţi cu programele şi obiectivele sale de doi lei. Îl revăd în campania electorală. Nici nu ştiu cum să-l cataloghez. Gras ca un porc sau umflat ca un balon? Susţinătorii săi spun că s-a umflat din dorinţa de a acumula necesarul de gaze pentru campania electorală. În mintea lui, votul uninominal i se potriveşte de minune. Spune dumnealui că vor cîştiga cei mai zgomotoşi cu putinţă. Politicianul fîs reprezintă forma dezvoltată a gargaragiului de altădată. La vremea lui, gargaragiul trebuia să umble cu bidonul de apă după el. Politicianul fîs se racordează direct la o butelie defectă. Poate funcţiona şi cu biogazul produs din “chintesenţa”, cum spune politicianul, dintre balega de cal şi cea de catîr. În loc de vorbe, cînd urcă pe scena electorală, politicianul nostru scoate un şuierat prelung, ca şi cum ar fi o locomotivă cu aburi. Dacă bifezi punctele din programul lui electoral, îţi ies numai fîsuri. Mă uit la ăştia care au guvernat ţara de pe bicicletă. Au numai julituri în genunchi. E drept, şi pantalonii rupţi în fund. Dar, atenţie, nu din cauza sărăciei lucii! De proşti. Programele lor de guvernare au fîsîit de multă vreme. Le-au umflat cu pompa şi s-au spart repede. E cîte unul căruia nu-i plac cuvîntările. Cuvintele sînt ca nişte perle rare în bagajul lui de cunoştinţe generale şi primare. Cînd se afla la o vîrstă critică pentru cei şapte ani de acasă, şcoala unde învăţa a intrat în renovare. De atunci, dumnealui a rămas doar cu jumătate din alfabet în scăfîrlie, motiv pentru care se exprimă foarte greu. Ca să ţină cuvîntări electorale, gîtuie un balon bine umflat. În fapt, fîsîitul acela prelung şi de-a dreptul isteric ţine loc de mesaj electoral. Din cauza politicianului fîs, ţara stă de amar de vreme pe cric. Ca să nu o ia la vale, am proptit-o în cîţiva butuci. În general, clasa noastră politică este alcătuită din fîsîiţi cu atestat. Unii sînt moşteniţi de la vechiul partid comunist, unde totul era umflat cu pompa şi se fîsîia în acord global. La final de mandat, puterea portocalie fîsîie a jale. Din fîsîit în fîsîit, am ajuns unde am ajuns! Adică, vreau să zic, la mila vulcanizatorilor din Uniunea Europeană. Aştia, sincer vorbind, ce să ne facă şi cu ce să ne ajute? Din cînd în cînd, ne mai pun cîte un petec. Petece din astea avem şi noi destule în politică. Vorba aia, petecul şi sacul. Din această cauză, fîsîie a jale peste tot. Înainte, pe vremea ştiţi cui, era o mîndrie să fii cîrpit în fund şi sărac. Acum, mai nou, dacă nu fîsîi coerent, nu te numeşti politician. Aiurea! Politicianul fîs, trebuie să o spun pe bune, fîsîie a pagubă! De aici ni se trag toate necazurile. Politicianul fîs procedează la fel ca şi ciobul care rîde de oala spartă…